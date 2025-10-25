Universitario de Deportes visita este domingo a ADT en el Estadio Unión Tarma, en un compromiso correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los cremas pueden coronarse campeones del campeonato a falta de tres jornadas, mientras que el ‘Vendaval’ buscará impedirlo para seguir con chances de asegurar un boleto a un torneo internacional.

Universitario está a una victoria de coronarse campeón del Torneo Clausura y ser tricampeón nacional en el fútbol peruano. De paso, conquistar su quinto torneo corto de manera consecutiva. Todo ello tras vencer a mitad de semana 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional con anotación de Alex Valera, su máximo artillero en la Liga 1 2025 con 15 goles.

Además, la victoria ante los celestes le permitió al equipo dirigido por Jorge Fossati sellar su séptimo triunfo consecutivo. Como plus, para el duelo ante ADT el ‘Nono’ podrá recuperar a Jesús Castillo y Andy Polo, ausentes ante Sporting Cristal por lesión y quienes se perfilan para reaparecer desde el arranque en el Estadio Unión Tarma.

Los cremas, también, buscarán ganar por primera vez en Tarma desde el ascenso de ADT: igualaron 1-1 en 2022, con anotación de Jordan Guivin; perdieron 2-0 en 2023, donde le anularon un gol al ‘Tunche’ Rivera; y cayeron por idéntico resultado el año pasado, con expulsión de Fabián Bustos, entrenador crema en aquel entonces.

ADT, por su parte, viene de igualar 2-2 ante Ayacucho FC con doblete del uruguayo Mauro da Luz, quien marcó cinco goles en los últimos dos partidos y suma seis tantos en el Torneo Clausura, siendo el goleador del ‘Vendaval Celeste’, seguido por Joao Rojas y Nazareno Bazán, ambos con tres tantos.

Los de Tarma acumulan seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y dos empates, y si bien quedaron sin chances en el Torneo Clausura hace algunas jornadas, su principal objetivo está puesto en el Acumulado: está igualado en puntos con Sport Huancayo, en el último puesto que otorga un cupo a la Copa Sudamericana, pero actualmente estaría quedando fuera de todo por su peor diferencia de gol, aunque con un partido menos.

El defensa Gustavo Dulanto, por pertenecer a Universitario, y el arquero Carlos Grados, por lesión, son las principales ausencias de ADT para el compromiso de este domingo. Cabe precisar que el delantero paraguayo Adrián Fernández se desligó hace algunas semanas del cuadro tarmeño por bajo rendimiento.

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT?

El compromiso entre Universitario vs. ADT está programado para este domingo 26 de octubre desde la 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 a.m.

¿En qué canales ver Universitario vs. ADT?

Universitario vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Universitario vs. ADT?

