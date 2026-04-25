Universitario de Deportes busca levantarse del mal momento que atravesó en sus últimos encuentros, pese a la reciente victoria ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura. El conjunto crema no pasa por su mejor momento en cuanto a disponibilidad de jugadores y ahora deberá afrontar un nuevo inconveniente en su plantel de cara al duelo ante Alianza Atlético, sin dejar de pensar en el compromiso frente a Nacional por la Copa Libertadores.

A las ausencias que ya se manejaban en el equipo, se sumó una baja de último momento que modifica los planes del comando técnico. Se trata del defensor Caín Fara, quien no será considerado para el duelo ante Alianza Atlético.

El zaguero argentino venía siendo una pieza clave en el esquema crema, consolidándose como titular en la presente temporada. Sin embargo, su ausencia obliga a replantear la línea defensiva en un partido que aparece como clave.

Con esta situación, Universitario ya acumula tres bajas sensibles para este compromiso, lo que complica aún más el panorama del equipo. El técnico deberá mover piezas y encontrar soluciones en un momento exigente.

La decisión de no contar con Fara responde a una medida preventiva, ya que presenta una molestia en el tobillo, pensando también en los próximos encuentros que tendrá el club, informó Gustavo Peralta vía ‘X’.

Desde el entorno del equipo se busca evitar mayores riesgos físicos en jugadores que han tenido alta carga de minutos. La prioridad también pasa por mantener el plantel competitivo en ambos frentes.

El duelo ante Alianza Atlético será fundamental para los merengues que les servirá para no perder distancia con el líder del torneo Los Chankas y de esta manera acortar cada vez más la distancia con los más cercanos perseguidres, Alianza Lima y Cienciano.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad mañana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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