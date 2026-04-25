Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan este domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental, por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

El compromiso se jugará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental. El horario pactado para este encuentro es a las 6:00 p.m. (hora peruana), en una jornada que tendrá a los cremas como protagonistas en el cierre del día. Se espera un buen marco de público en las tribunas.

En cuanto a la transmisión, el partido será televisado por la señal de L1 MAX, canal oficial de la Liga 1. Asimismo, los hinchas podrán seguir el duelo vía streaming a través de la plataforma digital del mismo operador, disponible en distintos dispositivos móviles.

Universitario llega a este encuentro tras la goleada 4-1 ante Deportivo Garcilaso. El equipo dirigido por Jorge Araujo buscará los 3 puntos para no perder la pelea ante el líder del torneo, Los Chankas.

Por su parte, Alianza Atlético buscará volver a la victoria luego de seis partidos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, con un saldo de tres empates y tres derrotas.

En lo futbolístico, los cremas mejoraron lo mostrado en las fechas pasadas tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, algo que tiene que ir mejorando fecha tras fecha, aunque de manera un tanto apresurada, ya que a mitad de semana tendrá un enfrentamiento por Copa Libertadores.

El ‘Vendaval del Norte’, en tanto, llega en deuda con su hinchada, ya que su última victoria se dio el 15 de marzo en la goleada por 3-0 ante CD Moquegua.

Universitario vs. Alianza Atlético: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Alianza Atlético se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Alianza Atlético?

Este encuentro entre Universitario vs. Alianza Atlético será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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