Universitario presentó denuncias contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante la comisión disciplinaria. (Foto: Alianza Lima)
Universitario presentó denuncias contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante la comisión disciplinaria. (Foto: Alianza Lima)

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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