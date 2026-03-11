La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció la programación correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura, en la que destaca el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, programado para disputarse en el Estadio Monumental. Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada dentro del campeonato local. Sin embargo, la LFP todavía no ha confirmado ni el día ni la hora del compromiso.
La definición del horario dependerá del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que este determinará el calendario de los clubes peruanos que participarán en el torneo continental y, en función de ello, se establecerá cuándo se jugará el clásico.
Por ahora, el duelo entre cremas y blanquiazules maneja dos posibles fechas: el sábado 4 de abril a las 8:00 p. m. o el domingo 5 de abril a las 6:30 p. m. La decisión final se conocerá después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para el 19 de marzo.
Una situación parecida vive Sporting Cristal. En caso de que el conjunto celeste logre superar a Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores, la programación de su encuentro frente a CD Moquegua por el Torneo Apertura también dependerá de la fecha en la que deba disputar su primer partido en la fase de grupos del certamen continental.
Noticia en desarrollo...