Este sábado se vivirá una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, duelo que se disputará en el estadio Monumental. Para este compromiso, la Conar designó como árbitro principal a Jordi Espinoza.
El juez nacional volverá a estar en el centro de la escena en un partido de alta exigencia. Su designación no pasa desapercibida, considerando el historial reciente que tiene en enfrentamientos entre ambos equipos.
Será la segunda vez que Espinoza dirija un clásico entre cremas y blanquiazules. El antecedente más cercano se dio durante el Torneo Clausura 2025, también en el Monumental.
Aquel encuentro dejó varias incidencias. El árbitro expulsó a Kevin Quevedo y Renzo Garcés, ambos jugadores de Alianza Lima, en una actuación que generó comentarios tras el pitazo final.
En el caso de Garcés, la situación tuvo mayor repercusión, ya que posteriormente recibió una sanción de cuatro fechas. Esta medida se basó en el informe arbitral presentado por Espinoza tras el compromiso.
En lo que va de la presente temporada, el árbitro ha tenido actividad constante. Ha dirigido cuatro partidos oficiales, mostrando una tendencia clara en el manejo disciplinario.
Durante esos encuentros, Espinoza ha exhibido un total de 22 tarjetas amarillas, sin recurrir a expulsiones. Entre los partidos que arbitró este año, figura uno de Universitario, que terminó con victoria ante Cienciano, y otro de Alianza Lima, que también ganó frente a Sport Boys.
El clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará este sábado 4 de abril a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Monumental. El duelo corresponde a la novena jornada del Torneo Apertura y promete ser uno de los más atractivos de la fecha.