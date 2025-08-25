La tensión que dejó el clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima continúa generando ecos. Más allá del empate en el marcador, uno de los episodios que más revuelo causó, hasta el momento, fue el cruce entre Hernán Barcos y Alex Valera, que derivó en declaraciones posteriores y abrió un debate que alcanzó a varios protagonistas del fútbol peruano. En ese contexto, Paolo Guerrero fue consultado sobre el tema tras los entrenamientos con el cuadro ‘blanquiazul’ y dio a conocer su clara postura.

El choque disputado en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura estuvo cargado de intensidad, fricción y quizá poco fútbol. Pero uno de los momentos más comentados fue el enfrentamiento verbal entre Barcos y Valera, donde el delantero argentino no ocultó su malestar y, posteriormente, explicó el por qué de su reacción.

El propio ‘Pirata’ fue contundente al contar: “Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto, no. Valera es un chico que recién está jugando al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no quiere jugar en su selección, que no va a representar al país, ¿me dice algo a mí? Creo que yo defiendo más al país que él”.

Universitario y Alianza Lima igualaron sin goles en el clásico del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)

Dichas declaraciones levantaron polémica y fue interpretada incluso como un respaldo indirecto a Paolo Guerrero. La referencia no fue casualidad, ya que en los últimos meses existieron rumores de tensión entre el capitán histórico de la selección y Alex Valera, lo que agregó un condimento extra a las palabras de Barcos.

Tras haberse presentado en los entrenamientos de Alianza Lima, en EGB, fue consultado sobre la igualdad obtenida por Alianza en el clásico y el delantero consideró que el marcador reflejó lo que se vio en el campo. “Yo creo que me pareció justo el empate”, aseguró a la prensa presente.

Posteriormente, la pregunta directa sobre las palabras de Barcos a Valera no se hizo esperar. Sin embargo, el atacante de 41 años decidió no entrar en polémicas ni alimentar más el conflicto. Su respuesta fue breve, pero con un tono tajante que marcó distancia de la controversia.

“No tengo absolutamente nada que declarar al respecto porque no toco ese tema (sobre las declaraciones de Barcos contra Alex Valera)”, expresó Guerrero, ante la consulta también de lo duro que fue Jean Ferrari en su conferencia de prensa en Videna donde arremetió contra el ‘Pirata’.

Partido entre Alianza Lima vs Universitario por el torneo Clausura en el Estadio Monumental. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Hernán Barcos?

Dicho cruce no fue ajeno para Jean Ferrari, quien fue administrador de Universitario de Deportes en el pasado reciente y desde este mes ocupa el cargo de Director General de Fútbol de la FPF. En conferencia de prensa en la Videna, el también exfutbolista dejó en claro su posición y le envió un mensaje a Barcos.

“He jugado casi 20 años fútbol profesional, entiendo de los códigos de las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha. Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene, creo que se equivoca. Se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera mantuvo cierta cordura y cierto respeto después del partido al no dar ninguna declaración.”, declaró Jean Ferrari.

De paso, Ferrari aseguró que“espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, es una persona a quien yo respeto, he tenido la oportunidad de conversar con él, me parece una persona correcta, pero en esta oportunidad se equivocó”.

Jean Ferrari habla sobre roce entre Hernán Barcos y Álex Valera (Foto: @cheloneta10)

TE PUEDE INTERESAR