El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 mantiene su curso y este fin de semana tendremos un duelo vibrante: el clásico del fútbol peruano. Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental, buscando el triunfo para poder seguir en la lucha por el segundo certamen de la temporada. Eso sí, una derrota o empate podría alejarlos de cualquier oportunidad. Además, Sporting Cristal y Cusco FC quieren seguir peleando por la cima.

En medio de su participación de torneos internacionales, Universitario y Alianza Lima juegan este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. (hora peruana) con el Monumental como escenario y un marco excepcional de público. En el Apertura, empataron 1-1 en Matute, pero ahora parten con intereses distintos.

Respecto al presente, Universitario es tercero con 14 puntos en el Torneo Clausura y es primero en la Acumulada con 49 unidades. Por el lado de Alianza Lima, es quinto en el actual certamen con 11 puntos y, en lo que respecta al Acumulado en cuarto con 48 unidades, misma cantidad que Sporting Cristal que solo lo supera por diferencia de goles.

Ese domingo, la jornada inicia desde la 1:00 p.m. con el choque entre ADT vs. Melgar, en el estadio Unión de Tarma. Los dirigidos por Juan Reynoso van por su primera victoria -al mando del ‘Cabezón’ como visitantes. A las 3:15 p.m., Cienciano recibe a Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Previamente, el sábado 23, tendremos una jornada de mucho fútbol. Sporting Cristal (actual líder) será local ante UTC en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). De ganar, extenderán su ventaja, por lo que seguirán colocándose el sello de favoritos a quedarse con la competencia.

A la 1:15 p.m. Los Chankas recibe a Sport Boys en Andahuaylas. A las 3:30 p.m., Comerciantes Unidos será local contra Alianza Universidad y, por último, desde las 6:00 p.m. tendremos el choque entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, en Cusco.

Cabe resaltar que las acciones inician desde el viernes 22. Ayacucho FC abre el telón cuando reciba a Binacional, desde el estadio Las Américas, desde la 1:00 p.m. Posteriormente, Juan Pablo II será local ante Cusco FC que, de ganar, podría convertirse en líder transitorio. Este choque inicia a las 3:15 p.m. (hora peruana). El equipo que descansa es Alianza Atlético.

Programación de fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 6 5 1 0 14 1 13 16 2 Cusco FC 5 5 0 0 9 1 8 15 3 Universitario 6 4 2 0 11 4 7 14 4 Garcilaso 6 3 3 0 8 3 5 12 5 Alianza Lima 6 3 2 1 7 5 2 11 6 Sport Huancayo 6 2 2 2 9 9 0 8 7 Melgar 6 2 2 2 5 6 -1 8 8 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 4 -1 6 9 Juan Pablo II 6 1 3 2 6 8 -2 6 10 Los Chankas 4 2 0 2 6 10 -4 6 11 ADT 5 2 0 3 3 7 -4 6 12 Cienciano 5 1 2 2 6 5 -1 5 13 Comerciantes Unidos 5 1 2 2 6 8 -2 5 14 Binacional 5 1 2 2 3 5 -2 5 15 Atlético Grau 5 1 1 3 7 10 -3 4 16 Alianza Universidad 5 1 1 3 5 8 -3 4 17 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4 18 Sport Boys 6 1 1 4 1 7 -6 4 19 UTC 5 0 2 3 2 6 -4 2

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 5 3 49 16 33 53 2 Cusco FC 23 15 4 4 43 21 22 49 3 Sporting Cristal 24 15 3 6 45 25 20 48 4 Alianza Lima 24 14 6 4 30 16 14 48 5 Alianza Atlético 23 12 4 7 31 21 10 40 6 Garcilaso 24 11 6 7 36 22 14 39 7 Melgar 24 10 9 5 33 26 7 39 8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32 30 2 38 9 ADT 23 8 6 9 27 37 -10 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 23 6 8 9 30 34 -4 27 13 Juan Pablo II 24 6 7 11 26 36 -10 25 14 Sport Boys 24 6 6 12 27 35 -8 24 15 Binacional 23 5 8 10 23 38 -19 23 16 UTC 23 6 5 12 19 40 -21 20 17 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19 18 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 21 38 -17 16 19 Alianza Universidad 23 3 6 14 23 42 -19 15

TE PUEDE INTERESAR