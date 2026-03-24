Tras varios años en el extranjero, Edison Flores volvió al fútbol peruano con el objetivo de consagrarse campeón con Universitario de Deportes, meta que superó al lograr el tricampeonato. Sin embargo, el ‘Orejas’ también guarda recuerdos de su etapa fuera del país. Recientemente, habló sobre su experiencia en México bajo la dirección de Pablo Guede, con quien coincidió en Morelia y a quien considera una pieza clave en su crecimiento futbolístico.

Flores reveló que el técnico argentino fue uno de los entrenadores que más lo marcó durante su carrera fuera del país. El volante peruano destacó la exigencia de Guede y aseguró que gracias a su trabajo logró alcanzar uno de los mejores niveles de su trayectoria profesional en el fútbol mexicano.

“Para mí es el entrenador que me vendió a la MLS. Él me sacó el jugo”, comentó el futbolista, quien explicó que el técnico le daba mucha confianza dentro del campo. Además, resaltó que era un estratega muy estricto, pero con una idea clara de juego que ayudaba al equipo a desarrollar su estilo.

Edison Flores sobre Pablo Guede en su etapa en Morelia. (Foto: Monarcas Morelia)

El atacante también recordó que en aquel momento se sentía muy importante dentro del plantel. Según explicó, la comunicación con el entrenador era constante y eso permitía que el equipo se acomodara a sus características dentro del campo.

Sin embargo, la relación entre ambos sufrió un quiebre por una situación personal. Flores contó que, tras su matrimonio, pidió algunos días más de descanso antes de regresar a la pretemporada, algo que finalmente terminó generando un problema con el entrenador argentino.

El jugador explicó que decidió quedarse unos días adicionales, aunque sabía que no era lo correcto. Cuando regresó al club intentó hablar con Guede para aclarar lo sucedido, pero el técnico no aceptó reunirse con él, lo que terminó enfriando completamente la relación entre ambos.

Este episodio afectó bastante al futbolista peruano. Incluso confesó que durante varios meses tuvo problemas para dormir y sentía remordimiento por lo ocurrido, pues consideraba que Guede había sido uno de los entrenadores que más lo ayudó en su carrera.

Con el paso del tiempo, Flores decidió enviarle un mensaje para disculparse por lo sucedido. El técnico finalmente respondió y ambos lograron cerrar ese capítulo, aunque el volante ya había sido transferido al D.C. United de la Major League Soccer, poniendo fin a su etapa en el fútbol mexicano.

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