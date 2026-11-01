Atlético Grau tendrá una ausencia importante para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Raúl Ruidíaz no podrá estar presente en el compromiso que se disputará este domingo 1 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo, una noticia que representa un contratiempo para el equipo dirigido por Gerardo Ameli.

La expectativa estaba puesta en el posible regreso de la ‘Pulga’, quien se había perdido los últimos tres encuentros del conjunto piurano. El delantero no estuvo ante Alianza Lima, ADT ni Cienciano debido a problemas físicos, por lo que su presencia frente a su exequipo se mantenía como una de las incógnitas en la previa.

Durante los últimos días, Atlético Grau compartió imágenes de sus entrenamientos en las que se observaba al atacante trabajando junto al resto del plantel. Esto alimentó la posibilidad de que pudiera reaparecer ante Universitario; sin embargo, finalmente no recibió el visto bueno para volver a competir.

La baja del delantero fue confirmada por Ernesto Macedo, quien informó que Ruidíaz no formará parte de la convocatoria para este compromiso debido a una lesión. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el diagnóstico ni el tiempo que necesitará para recuperarse.

La ausencia tiene un ingrediente especial por el pasado del atacante en Universitario. Ruidíaz defendió la camiseta crema y conquistó dos títulos nacionales, por lo que el encuentro ante el equipo de Ate tenía un significado particular para él.

Además, el delantero ya sabe lo que es marcarle a su antiguo equipo con la camiseta de Atlético Grau. En mayo de este año, durante el Torneo Apertura, anotó el único gol en la victoria por 1-0 del cuadro piurano en el estadio Monumental.

Ahora, Gerardo Ameli tendrá que buscar alternativas para cubrir su ausencia en el ataque. Entre las opciones que maneja el comando técnico aparecen Adrián Fernández, Pablo Lavandeira, Mauro Da Luz y Paulo de la Cruz, quienes podrían asumir mayor protagonismo ante el conjunto merengue.

Atlético Grau llegará a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria, pues acumula cinco partidos sin ganar en el Torneo Clausura. El encuentro ante Universitario se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 3:30 p. m., en el estadio Mansiche de Trujillo.

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