Universitario vs. Ayacucho FC: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1 2025

Universitario vs. Ayacucho FC se enfrentan este lunes 20 de octubre, en el choque válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Nacional de Lima, donde los dirigidos por Jorge Fossati harán de local por única vez este año por las remodelaciones que sufre el Monumental por la final de la Copa Libertadores. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario, que ya se coronó Campeón del Apertura, busca la victoria para acercarse al título y consolidar una temporada brillante. La ‘U’ llega a este duelo con una racha de imbatibilidad impresionante, demostrando ser el equipo más dominante del fútbol peruano este año.

La ‘U’ mantiene su solidez, destacando su organización defensiva como la mejor del torneo y una alta efectividad ofensiva. Hasta el momento no reportan bajas sensibles que alteren el once principal, lo que permite al entrenador Jorge Fossati alinear a sus mejores hombres.

La racha de Universitario es perfecta en sus últimos cinco partidos del Clausura, sumando cinco victorias consecutivas. Destacan sus triunfos ante Juan Pablo II (3-0), Alianza Atlético (2-0) y Cusco FC (3-2). Estos resultados reflejan una gran capacidad para marcar (12 goles en los últimos 5) y para sacar los partidos adelante, incluso con marcadores ajustados, mostrando temple de campeón.

Sin embargo, se le viene una seguidilla importante de partidos pues, por la suspensión del duelo frente a Cristal la semana pasada, este jueves 23 volverán a tener actividad. Y unos días después, tendrán que viajar a Tarma para medirse en un vital duelo frente a ADT.

Por otro lado, Ayacucho FC visita Lima con una situación diametralmente opuesta: el club se ubica en la parte baja de la tabla, inmerso en la lucha por evitar el descenso a la Liga 2. Para los ‘Zorros’, cada punto es oro y enfrentar al líder en su casa representa una oportunidad de dar el batacazo que podría significar un respiro anímico y matemático en un Clausura muy complicado.

Los ‘zorros’ tendrá tres sensibles bajas para este encuentro, incluyendo las ausencias de Manuel Ganoza y Alonso Tamariz, ambos por expulsión en jornadas anteriores. Estas pérdidas limitan las opciones del cuerpo técnico, que deberá recomponer el esquema para intentar contener al poderoso líder.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Universitario, que se mantiene invicto en los últimos siete enfrentamientos, cinco victorias y dos empates. En sus últimos cinco partidos del Clausura, Ayacucho FC ha tenido un desempeño pobre, con tres derrotas, un empate y solo una victoria, evidenciando problemas tanto en defensa como en ataque.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Ayacucho FC?

Universitario vs. Ayacucho FC está programado para este lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:15 p.m.; en México a las 7:15 p.m.; y en España a la 3:15 a.m. del martes 21.

¿En qué canales ver Universitario vs. Ayacucho FC?

Universitario vs. Ayacucho FC se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión exclusiva de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Universitario vs Ayacucho FC?

