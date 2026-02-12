Luego de un polémico empate de visita ante Cusco FC, el vigente campeón de la Liga 1, Universitario de Deportes, recibirá este fin de semana a Cienciano en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los cremas parten como favoritos, pero el club del sur del país buscará sumar en una de las localías más fuertes del país.

La ‘U’ debutó con triunfo de 2-0 sobre ADT y el último fin de semana sumó un punto en la ciudad imperial. En tanto, el campeón de la Copa Sudamericana 2003, llega tras una importante goleada sobre Juan Pablo II por 6-1. Antes, inició la competición con derrota de 2-0 frente a Melgar en Arequipa.

La jornada se jugará en medio de innumerables reclamos por decisiones arbitrales y mal uso de la herramienta del videoarbitraje, por lo que la atención también estará en la terna de jueces designada por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

En 2025, Universitario se impuso de local ante Cienciano por 3-2 con goles de Álex Valera, Williams Riveros y Andy Polo. La visita descontó con anotaciones de Juan Romangnoli y Carlos Garcés.

Universitario se impuso por 3-2 sobre Cienciano en el Apertura 2025.

Luego, por el Torneo Clausura, rojos y cremas empataron en Cusco 1-1 en emocionante encuentro. Alex Valera anotó a los 84 minutos de juego, de tiro penal, pero Alejandro Hohberg igualó el marcador en tiempo de descuento.

A inicio de semana, la dirigencia de Universitario confirmó que ya se habían vendido más de 30 mil entradas, por lo que se espera un lleno total en el recinto deportivo crema, tal y como se acostumbra cuando juega la ‘U’ de local.

¿En qué canal ver Universitario vs. Cienciano?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. Cienciano?

Este encuentro entre Universitario vs. Cienciano se disputará este viernes 13 de febrero en el Estadio Monumental. El partido está programado para iniciar a las 8:30 p.m., hora peruana, ante una importante cantidad de público en el segundo partido oficial en condición de local de la ‘U’.

