Este viernes, Universitario de Deportes y Cusco FC se verán las caras en el estadio Monumental de Ate, por la décimo octava jornada del Torneo Apertura. Si bien el duelo ya tenía un horario establecido, este fue cambiado a pocos días de jugarse, ya que estaba programado para que se dispute a la misma hora del partido entre ADT vs. Alianza Lima.

De acuerdo con la publicación hecha por la organización de la Liga 1, el nuevo horario será desde las 8:30 p.m., manteniendo el mismo día (viernes 2 de junio) en el recinto ‘crema’. La transmisión de este compromiso estará a cargo de GOLPERU y también podrá ser visto, a través de la plataforma de Movistar Play. El minuto a minuto y las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Universitario vs. Cusco FC: así llegan los equipos

El elenco de Jorge Fossati está enfocado en seguir sumando la mayor cantidad de puntos en las dos fechas que le restan al Apertura. Si bien la caída en su último cotejo frente a UTC alejó la esperanza de pelear por el título de este torneo, resta seguir acumulando puntaje para lo que resta de la temporada. Además, también tienen en la mira su siguiente partido por la Copa Sudamericana.

Luego del compromiso contra los cusqueños, los ‘merengues’ deberán preparar su esquema de juego para el siguiente rival: Santa Fe de Colombia. El reto es poder sumar de a tres en este encuentro, ya que solo los que se ubiquen en el primer lugar de cada grupo en la Sudamericana podrán acceder a los octavos. Aquellos que queden en segundo lugar se enfrentarán con los tercer puesto de la Libertadores en busca de un último cupo.

En el caso de Cusco FC, los dirigidos por Pablo Peirano se mantienen firmes en seguir compitiendo en lo más alto. A la fecha acumulan 29 puntos en la tabla de posiciones (a dos de los ‘merengues’) y se ubican en el cuarto puesto. Su último partido lo disputó en casa frente a Sport Boys, ganando por 2-1 con goles de José Fajardo y Tiago Cantoro.

No obstante, este último no podrá jugar frente a la ‘U’, debido a la cláusula en su contrato de préstamo. “No podré jugar por un tema de una cláusula que está en el contrato de préstamo. Mi padre y yo no estamos de acuerdo con esa cláusula, porque si un equipo te presta es, precisamente, para que uno tenga rodaje y minutos. Siempre quiero jugar, sea el partido que sea”, declaró el delantero en GOLPERU.





