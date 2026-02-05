En el duelo más atractivo de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, Universitario de Deportes visitará este fin de semana a Cusco FC. Este encuentro reúne al último campeón y subcampeón, los mismo que se han reforzado con importantes elementos para afrontar tanto el torneo local como la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien el club dorado llega golpeado tras perder por 1-0 en Sullana ante Alianza Atlético, tendrá para este choque de aliado a la altura, pues se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y busca recuperar el paso ante su público.

Distinto es el panorama en la ‘U’ que debutó en el campeonato con victoria de 2-0 ante ADT en el Estadio Monumental. Los cremas, con la base de su equipo tricampeón, se mostró sólido, pese a tener importantes bajas tanto en jugadores de la plantilla 2025 como en refuerzos extranjeros.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 27 de setiembre en el recinto crema con victoria de los locales por 3-2 con doblete de su delantero Alex Valera. Antes, en mayo del mismo año, y por el Torneo Apertura 2025, Cusco FC hizo respetar su localía y venció a la ‘U’ por 2-0 con anotaciones de quien sería el goleador, el argentino Facundo Callejo.

La dirigencia dorada ya inició la venta de entradas para este cotejo con precios populares, incluso para los hinchas visitantes de Universitario. El boleto más barato tiene un costo de 10 soles (promoción para el 2x1) y 35 para la tribuna de occidente.

Precios populares en las entradas. (Cusco FC)

¿En qué canal ver Universitario vs. Cusco FC?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC?

Este encuentro entre Universitario vs. Cusco se disputará este sábado 7 de enero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para iniciar a la 7:00 p.m., hora peruana, ante una importante cantidad de público.

TE PUEDE INTERESAR