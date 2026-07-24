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Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura vía L1 MAX. Sigue todos los detalles, el minuto a minuto y la transmisión en la web de Depor.

Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Cusco FC, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este viernes 25 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Este compromiso se disputará en el Estadio Monumental, correspondiente a la segunda jornada.

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¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto de Depor! Hoy la cita que nos reúne es el Universitario vs. Cusco FC por la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026, en el reinicio de la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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