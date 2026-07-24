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Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Cusco FC se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura vía L1 MAX. Sigue todos los detalles, el minuto a minuto y la transmisión en la web de Depor.
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¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?
En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Cusco FC, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.