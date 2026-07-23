Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este viernes 24 de julio, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Héctor Cúper llega motivado luego de su estreno en el Torneo Clausura –2-1 sobre ADT– y ahora afrontará un nuevo desafío frente a un rival que suele complicarlo. Además, el compromiso marcará el reencuentro del técnico argentino con el entrenador español Javier Rabanal, hoy al frente de Cusco FC, en un duelo que promete un interesante planteamiento táctico desde ambos banquillos.

Universitario buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para imponer condiciones desde el inicio. Con un plantel que mantiene la base campeona y figuras de experiencia en todas sus líneas, los cremas intentarán hacerse fuertes en casa y continuar con su objetivo de pelear el Torneo Clausura desde las primeras jornadas.

En la vereda de enfrente estará un Cusco FC que dejó buenas sensaciones en el arranque del campeonato –4-1 sobre Alianza Atlético– y que llega con la intención de sumar fuera de casa. El cuadro dorado confía en el poder ofensivo de Facundo Callejo y en un funcionamiento colectivo que le permitió convertirse en uno de los equipos más competitivos del fútbol peruano durante la temporada.

Uno de los ingredientes especiales del encuentro será el antecedente más reciente entre ambos clubes. En el Torneo Apertura 2026 igualaron 1-1 en Cusco, en un partido en el que Universitario ganaba con un tanto de Alex Valera hasta los minutos finales, cuando Facundo Callejo convirtió de penal el empate para los locales.

La escuadra crema sabe que no tendrá un partido sencillo, ya que Cusco FC ha demostrado ser un rival incómodo por su intensidad y capacidad para generar peligro en ataque. Por ello, el conjunto merengue buscará adueñarse de la posesión del balón desde los primeros minutos y aprovechar el apoyo de un Monumental que se perfila para presentar una gran asistencia.

Para Cusco FC, obtener un resultado positivo en Lima significaría un importante impulso en su lucha por los primeros lugares del Clausura y la tabla acumulada. El equipo de Javier Rabanal intentará mantener el orden defensivo y explotar la velocidad de sus atacantes para sorprender de contragolpe a Universitario.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este viernes 25 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Cusco FC, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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