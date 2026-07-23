La dura y dolorosa derrota de la Selección Peruana de voleibol ante su similar de Chile en el inicio de la Copa Sudamericana 2026 dejó un sinsabor enorme en las tribunas del Coliseo Eduardo Dibós. Sin embargo, los focos mediáticos en el recinto deportivo también apuntaron directamente hacia Aixa Vigil. La destacada atacante nacional asistió para alentar a sus compañeras desde las gradas, pero terminó acaparando la atención al pronunciarse públicamente sobre su reciente y sumamente controvertido traspaso hacia Universitario de Deportes.

La jugadora no logró ingresar a la nómina del técnico Antonio Rizola para este certamen continental debido a una lesión arrastrada desde la última temporada. Para no arriesgar su recuperación, el comando técnico decidió resguardarla, permitiéndole enfocarse íntegramente en su nuevo club.

El sorpresivo fichaje de la voleibolista generó un intenso debate legal tras firmar por la escuadra merengue mientras figuraba afiliada a la Universidad San Martín. La Federación Peruana de Vóley terminó respaldando su salida al comprobarse que el equipo santo carecía de un contrato formal vigente.

Aixa Vigil deja San Martín y se convierte en nuevo refuerzo de Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: @Universitario)

Tras concretar su esperado traspaso institucional, la atacante expresó su inmensa alegría por defender los colores del equipo de sus amores. “Es un sueño. Toda mi familia es hincha de la ‘U’ y que se me haya dado es importante para mí... Feliz por este nuevo reto”, confesó a TV Perú.

La seleccionada nacional reveló que vestir la camiseta estudiantil era una gran meta trazada desde sus inicios. “Creo que bastante desde que empecé a jugar vóley. Justo cuando comencé a jugar profesional, la ‘U’ estaba en segunda división, así que superfeliz”, detalló sobre su gran arraigo crema.

Respecto a la controversia generada por abandonar sorpresivamente a la institución santa, la jugadora prefirió la cautela, aunque dejó una fuerte advertencia. “Habrá un momento donde podré salir y defenderme, porque solo me han atacado y yo no he dicho nada”, sentenció con total firmeza y seguridad.

Aixa Vigi, denunció acoso y amenazas contra su vida. (Crédito: USMP).

El respaldo de su familia en este cambio

Con la página volteada, la atacante le dedicó unas sentidas palabras a la ferviente fanaticada merengue que la respaldó. “Así como están felices y emocionados por mí, yo también estoy. Es diferente ser hincha en el equipo donde juegas... entusiasmada por este reto nuevo”, remarcó.

Finalmente, Vigil compartió la enorme algarabía que se vive en la intimidad de su hogar tras confirmarse la importante noticia. “Mi hermano ha estado a mi oreja hace como tres años, desde que la ‘U’ subió, así que creo que están felices... Y dale U”, concluyó muy emocionada.

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