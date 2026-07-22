Universitario de Deportes inició con pie derecho su andar en el Torneo Clausura, luego de vencer por 2-1 a ADT en condición de visitante y volver a Lima con los tres puntos de una plaza que siempre es complicada como Tarma. No obstante, eso ya quedó en el pasado y los cremas están enfocados en lo que será el cruce por la segunda jornada ante Cusco FC, donde coincidentemente dos exmiembros del plantel volverán al Estadio Monumental: Miguel Silveira y Javier Rabanal.

Como se recuerda, Silveira se marchó de la ‘U’ tras ser informado que no iba a ser considerado para el segundo semestre, pero también por las asperezas que se generaron luego de las polémicas declaraciones de su representante. Robson Lima, agente del volante, aseguró –sin pruebas de por medio– que habían jugadores del plantel que digitaban las alineaciones.

Rabanal, por su parte, dejó Universitario luego de una seguidilla de resultados que no convencieron al área deportiva y allanaron el camino para que una ruptura del vínculo sea la mejor decisión para ambas partes. No pasó mucho tiempo para que el estratega español consiguiera trabajo en la Liga 1, pues Cusco FC decidió apostar por él tras la salida de Miguel Rondelli.

En medio de esto, Matías Di Benedetto fue consultado al respecto en una reciente conferencia de prensa, dejando en claro cómo terminó la relación de Miguel Silveira con el plantel merengue. El ‘Tano’ comentó que el mediocampista cerró su estadía en la ‘U’ entrenando por separado y apenas pudo despedirse de sus excompañeros por WhatsApp.

“No, porque no lo hemos visto mucho. Él entrenaba diferenciado, así que no hemos tenido contacto con él. No sabemos más nada del tema, quedó ahí yo creo, solo nos enteramos de la salida. Él obviamente se despidió vía WhatsApp, pero no hemos tenido conversación”, afirmó.

Matías Di Benedetto tiene tres títulos con Universitario. (Foto: Universitario)

Asimismo, el zaguero aseguró que en la interna no le dieron demasiada importancia a las declaraciones del representante de Silveira. “Tampoco queríamos que nos afecte, no podemos dejar entrar esas cosas negativas al grupo porque nuestros objetivos y las cosas que tenemos como metas como equipo, esas cosas pueden jugarnos en contra”, acotó.

En cuanto a la imagen que les dejó el paso de Miguel Silveira por Universitario, Matías Di Benedetto solo tuvo palabras positivas sobre su comportamiento en la interna, independientemente de lo que dijo su representante. “Es un excelente chico, no hemos tenido nunca un problema. Siempre nos hemos llevado muy bien”, añadió.

Por otro lado, el argentino habló acerca de lo que Javier Rabanal podría proponer en el Estadio Monumental al conocer perfectamente al plantel de la ‘U’. Según su óptica, Cusco FC buscará tener la pelota y adueñarse de la posesión, sin embargo, agregó no se la pondrán tan fácil y también intentarán tener el control del juego.

“Nosotros hemos trabajado con Javier. Es una opinión personal, yo creo que van a intentar tener la pelota, hacernos posesión, que nos desesperemos y tratar de encontrar los espacios. Calculo que esa va a ser la idea. También no estando con Javier siempre lo han propuesto cuando han venido acá”, aseveró.

Finalmente, Di Benedetto se refirió al hecho de haber dejado la línea de tres con la llegada de Héctor Cúper y cómo se están adaptando a la propuesta que quiere plasmar en el campo. Aunque aseguró que están cómodos con el nuevo sistema, fue autocrítico y dejó en claro que todavía deben pulir algunas cosas.

“El ‘profe’ ha implementado una idea nueva, un esquema que no estábamos utilizando. Hemos demostrado ante Millonarios, los amistosos que hemos jugado acá en Campo Mar y el otro día que estamos capacitados para hacerlo, que nos sale bien, que entendemos la idea que el profe nos propone. Esperemos seguir afinando los detalles que seguramente faltan para poder seguir”, sentenció.

Javier Rabanal llegó a Cusco FC tras su paso por Universitario. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este viernes 24 de julio desde las 8:30 p.m., en el compromiso correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro se disputará en el Estadio Monumental: la ‘U’ llega tras vencer por 2-1 a ADT, mientras que los dorados hicieron los propio frente a Alianza Atlético (4-1).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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