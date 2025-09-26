En la antesala del partido que podría definir mucho del Clausura, Facundo Callejo aparece como uno de los ejes del momento dorado de Cusco FC. Con 20 goles en el torneo, el delantero argentino no solo asume el rol protagónico de goleador, sino que también se reconoce como parte de un proyecto serio, de cuerpo técnico estable y enfoque claro bajo la dirección de Miguel Rondelli. Su rendimiento y compromiso, opuestos al ruido externo, se presentan como ejemplo de estabilidad en un fútbol que muchas veces se mueve solo por impulsos.

Cusco FC ha vivido un 2025 de crecimiento consistente. En el Apertura, Callejo fue máximo goleador con 14 goles en 17 partidos, sumando tres asistencias, y ayudando al club imperial a cerrar tercero en ese semestre. Además, se confirmó su renovación en julio de ese año: extiende su vínculo hasta 2027.

“Sin duda que el estilo de Miguel potencia a cualquier jugador. ¿A quién no le gusta siempre jugar con la pelota por el piso y tratar de sostener la posesión a lo largo de los 90′ minutos?” declaró Callejo en entrevista con Infobae, enfatizando que no se trata solo de goles sino de una idea clara de juego y la compañía sobretodo, con las armas que ha conseguido el cuadro imperial en las últimas temporadas.

Sobre el rol que tomó en la salida de Luis Ramos, comentó: “Uno sabe por quién venía o el lugar de quién iba a ocupar … la verdad que siempre me he manejado muy tranquilo … Prefiero que como club estemos bien y después lo personal se irá elevando siempre”. Esa modestia con foco en lo colectivo se complementa con estadísticas que muestran su impacto: goleador del Apertura 2025, intervención clave en partidos ante grandes como Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, dobletes decisivos.

Facundo Callejo renovó con Cusco FC | Foto: Cusco FC

La renovación de Callejo fue oficializada por Cusco FC antes de que expirara su contrato que vencía al final de 2025. El acuerdo lo deja ligado al club hasta 2027, cerrando en parte los rumores de clubes que lo querían sumarse tras sus buenas actuaciones. Este “candado” institucional es parte del mensaje de estabilidad del club dorado, que lo respalda con contratos firmes para mantener sus piezas clave.

Sin embargo, los rumores de interés de Universitario, Alianza Lima y otros equipos grandes no ha sido ajeno al buen presente que tiene. Pero Callejo lo relativiza, reconociendo el cariño de los hinchas, mensajes, pero reafirma su prioridad actual: seguir siendo protagonista con Cusco FC.

“Sí, me han relacionado con ellos, pero no sé por qué se creó esa relación. Sí, maravilloso, porque creo que todo arranca cuando les convierto y a partir de ahí me sorprendió porque me trataban con un cariño tremendo. Eso me sorprendió y gustó [la acogida], no te voy a mentir, porque no es normal que le anotes a un equipo y te feliciten y se alegre la gente. Me pareció bárbaro, pero siempre que me comenta alguien de Universitario y yo pongo me gusta por respeto, porque el tipo ocupa tiempo de su vida para comentarme. Y así como me escriben los de Universitario, me escriben los de Alianza, Cristal y Melgar”, indicó.

En su explosión goleadora, las estadísticas no mienten: se ha convertido en el goleador número uno de la Liga1 2025, con 20 goles hasta el momento, promediando un tanto cada 90-93 minutos, con especial efectividad dentro del área. Además, ha anotado goles clave contra los grandes.

Facundo Callejo le metió un gol a Universitario en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Cusco FC)

Sobre el cariño de los hinchas, no sintió que sea algún tipo de presión para tomas un decisión inmediata. Además vio el panorama complicado, porque cada equipo ya tiene sus cupos extranjeros agotados. “Sí y sumado a que ya no se puede hacer nada con ninguno del país, porque todos los cupos de extranjeros están ocupados y yo estoy cómodo acá ahora. Pero nunca se sabe el año que viene o el próximo. El fútbol es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas”, concluyó.

Para el duelo ante Universitario, su rol será doble: marcar diferencia ofensiva, y continuar siendo referente de un grupo que tiene convicción de pelear títulos y retornar a torneos internacionales como objetivo firme para el próximo año. Su continuidad en Cusco permite que el equipo proyecte con mayor claridad: no depender solo de rachas, sino basarse en planificaciones de mediano plazo.

