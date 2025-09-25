Todo el ambiente de definición ya se respira en Ate. Este sábado, Universitario recibirá a Cusco FC en un enfrentamiento que trasciende los tres puntos: el resultado podría marcar un quiebre en la lucha por el Torneo Clausura y perfilar al gran candidato para quedarse con el título nacional. Con un Monumental que promete un lleno total, la expectativa es máxima, aunque la previa ha estado marcada por noticias que generan preocupación en el plantel merengue ante inevitables ausencias para este compromiso.

El equipo dirigido por Jorge Fossati no afrontará este duelo en las condiciones ideales. Más allá de la preparación intensa en Campo Mar, las últimas horas han estado cargadas de incertidumbre por el estado físico de algunos de sus referentes. En un campeonato donde cada detalle cuenta, las ausencias o limitaciones de ciertos futbolistas pueden ser determinantes ante un rival que llega completo y con confianza.

El mediocampo, siempre considerado el motor del equipo, pierde a un jugador de experiencia y jerarquía como Horacio Calcaterra, descartado por una lesión muscular que lo viene aquejando desde fechas anteriores. Su ausencia juega un papel fundamental por la también ausencia de Rodrigo Ureña que tiene aún una sanción por cumplir.

Horacio Calcaterra presenta molestias que le impidieron seguir los entrenamientos. (Foto: Getty Images)

A esta complicación se suma la situación de Gabriel Costa, cuya presencia está en duda tras no haber entrenado con normalidad durante la semana. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el atacante no logró completar las prácticas y su estado físico será evaluado hasta el último momento. Una baja de este calibre reduciría notablemente el peso ofensivo del conjunto crema.

La única buena noticia para Fossati es la recuperación de Hugo Ancajima, quien volvió a entrenar con el grupo y podría ser considerado como variante para la banda derecha. Sin embargo, el uruguayo es consciente de que su equipo enfrentará un reto mayor en cuanto a variantes tácticas y profundidad de banquillo.

Cusco FC, en contraste, llega con la moral al máximo. Los dirigidos por Miguel Rondelli han demostrado ser una de las grandes revelaciones del torneo, con un fútbol práctico, solidario y competitivo. La defensa sólida y el poder ofensivo liderado por Facundo Callejo convierten al elenco dorado en un rival capaz de incomodar a cualquiera, incluso en un escenario tan exigente como el Monumental.

Jorge Fossati habló sobre su duelo frente a Cusco FC. (Foto: Universitario)

Fossati no ocultó la relevancia del partido al señalar: “Este encuentro tiene la particularidad de que es contra un rival directo. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia”. Sus palabras reflejan que, más allá de las ausencias, Universitario buscará sostener su carácter competitivo y el respaldo de su hinchada.

En definitiva, la previa está marcada por dos realidades opuestas: un Universitario que llega disminuido en nombres, pero con la convicción de defender la cima, y un Cusco FC que aterriza completo y con la ilusión de arrebatarle protagonismo al actual líder.