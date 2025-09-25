Universitario de Deportes vive días de máxima exigencia en la recta final del Torneo Clausura 2025. Cada fecha se ha vuelto determinante en la pelea por la cima y los dirigidos por Jorge Fossati no pierden de vista a sus rivales directos en la tabla. En la antesala de su duelo ante Cusco FC, el técnico uruguayo dejó en claro que se trata de un partido con peso especial y que no se puede tomar a la ligera, considerando el momento que atraviesa el cuadro cusqueño, pese a su más reciente derrota frente a ADT.

La preparación del plantel merengue en Campo Mar fue el lugar indicado donde Fossati atendió a los medios y explicó que enfrentarse a un contrincante directo aumenta la importancia del compromiso. Si bien destacó lo hecho por Cusco FC en el Clausura, también recordó que hay otros equipos en la disputa y que la pelea será reñida hasta el final.

“Este partido tiene la particularidad de que es contra uno de los rivales directos. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia”, declaró el entrenador, reforzando la idea de que no se trata solo de tres puntos en juego, sino de un cruce entre aspirantes al título.

Universitario de Deportes ganó en su último duelo frente a UTC en Trujillo. (Foto: Universitario)

El análisis de Fossati también incluyó una lectura detallada del rendimiento cusqueño que llega con una regularidad positiva a este encuentro. “Es una gran oportunidad de jugar en contra de uno de los rivales directos que viene pasando por un gran momento, está haciendo un Clausura muy bueno, salvo el resultado último. Eso no puede opacar todo lo que hizo antes”, señaló.

El técnico no dudó en reconocer que el próximo adversario ha logrado consolidar una identidad futbolística, aunque dejó claro que, como todos los equipos, también tiene aspectos por mejorar.

“Es un equipo con una idea clara que la busca independientemente de dónde juega y contra quién juega, que lo hace muy bien. Como todos, tiene cualidades y, con todo respeto, pero también tiene sus debilidades”, afirmó, convencido de que Universitario sabrá cómo plantear el duelo.

ADT dio la sorpresa y ganó 2-0 a Cusco FC. (Foto: Liga 1)

Dentro de los nombres propios, Fossati elogió el presente de Facundo Callejo, máximo referente ofensivo de Cusco FC en el Clausura. “Jugador que le ha dado un rendimiento bárbaro a su club. Está en un gran momento, se lo nota con mucha confianza”, comentó sobre el atacante argentino, aunque al mismo tiempo pidió no centrar toda la atención en él.

“No hay que preocuparse solo de Callejo. Es un equipo que merece ser respetado. Tiene muchas cualidades, pero también tiene debilidades”, añadió el estratega, en un mensaje de advertencia por el buen plantel que ha formado el cuadro imperial de la mano de su estratega Miguel Rondelli.

El choque ante Cusco FC, entonces, se proyecta como un examen exigente en el camino de los ‘cremas’ hacia el título. La confianza del entrenador se refleja en sus palabras, pero también en la convicción de que su plantel está preparado para enfrentar rivales directos y superar partidos de alta dificultad en la recta final del torneo.

