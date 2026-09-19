Descentralizado
Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y DGO).
NO TE PIERDAS
La ‘U’ también venía mostrando contundencia. Antes del clásico, los merengues habían goleado 4-2 a UTC, luego de vencer 3-0 a Los Chankas y 3-2 a FC Cajamarca.