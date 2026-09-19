Descentralizado 

Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y DGO).

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Previa

La ‘U’ también venía mostrando contundencia. Antes del clásico, los merengues habían goleado 4-2 a UTC, luego de vencer 3-0 a Los Chankas y 3-2 a FC Cajamarca.

Previa

El triunfo en el clásico tuvo un peso especial. Universitario consiguió darle vuelta al marcador frente a Alianza Lima y ahora buscará trasladar ese impulso a un escenario complicado como el Cusco.

Previa

Universitario llega en gran momento. Los cremas vienen de derrotar 2-1 a Alianza Lima en el clásico disputado en Matute, resultado que les permitió quedar como únicos líderes del Torneo Clausura. 

Previa

Partido clave en la parte alta. Universitario llega a este compromiso como líder del Torneo Clausura con 20 puntos, mientras que Deportivo Garcilaso también se encuentra entre los protagonistas de la lucha por los primeros lugares con 19 unidades. 

Previa

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión en Perú estará a cargo de L1 MAX, mientras que también se ha informado de la opción de seguirlo mediante DIRECTV y la plataforma L1 Play.

Previa

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso comenzará a las 6:00 p. m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador también será a las 6:00 p. m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay arrancará a las 8:00 p. m.

Previa

El partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso es válido por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Previa

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

Previa

Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas