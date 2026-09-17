Cada vez falta menos para que comience la fecha 10 del Torneo Clausura, una jornada más que importante si tomamos en cuenta que el campeonato entrará en receso por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana. En ese sentido, Universitario de Deportes, líder con 20 puntos, tiene una tarea nada sencilla en su visita a Deportivo Garcilaso, su escolta con 19 unidades: no perder para irse al parón en lo más alto de la tabla de posiciones y que el objetivo del tetracampeonato siga más vigente que nunca.

No obstante, en las últimas horas se reveló un detalle no menor y que tendrá que ser resuelto por Héctor Cúper antes de que su plantel viaje a Cusco este viernes al promediar las 3:00 p.m.: Matías Di Benedetto será baja por lesión y deberá reformular su línea de tres para esta visita al ‘Pedacito de Cielo’. Aunque el zaguero recién se someterá a una resonancia magnética, se sabe que sufrió un desgarro en el entrenamiento del miércoles, según la información de L1 Radio.

Todavía no se sabe qué medidas correctivas tomará Cúper para rearmar su último bloque, pero por ahora se especula que su lugar podría ser tomado por Caín Fara. De esta forma, se abre la chance para que Ánderson Santamaría vaya por derecha, Williams Riveros quede como líbero y el argentino ocupe el flanco izquierdo.

Otra opción, aunque menos probable, es que César Inga deje su posición de carrilero zurdo y retroceda unos metros para ser stopper. De esta forma, el panameño Jorge Gutiérrez quedaría por fuera; sin embargo, no cuenta con experiencia jugando en una ciudad de altura y lo más seguro es que su rendimiento termine mermándose rápidamente con el correr de los minutos.

Matías Di Benedetto registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

Dentro de todo lo negativo que significa la baja de Matías Di Benedetto, hay que mencionar que a raíz de que el campeonato entrará en una para por los amistosos de la Selección Peruana, el defensor tendrá tiempo para recuperarse de su desgarro y no perderse tantos partidos en esta recta decisiva del Torneo Clausura.

Debido a que Héctor Cúper suele dar su alineación titular horas previas a cada partido, esto recién se esclarecerá el mismo sábado antes del choque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto local tampoco se guardará nada, pues en la interna saben que un triunfo en casa les haría recuperar la punta del campeonato y reafirmarse como un serio candidato para llevarse el Clausura.

El resto de jugadores están en perfectas condiciones, por lo que una ausencia más solo tendría explicación en la decisión técnica de Cúper. Se espera que Juan Manuel Requena, quien no fue tomado en cuenta en el último clásico contra Alianza Lima, vuelva a la lista de convocados. Eso sí, hay grandes posibilidades de que Jorge Murrugarra, tras su gran partido en Matute, se mantenga como volante central. Veremos qué sucede este fin de semana en la ciudad imperial.

Universitario venció por 4-1 a Deportivo Garcilaso cuando se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR