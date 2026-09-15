Universitario de Deportes se llevó el segundo clásico del 2026, venciendo por 2-1 a Alianza Lima en Matute. En un final inesperado, con un ‘blooper’ de por medio, los cremas se fueron de La Victoria con tres puntos que significaron el liderato del Torneo Clausura. Sin embargo, ya hubo tiempo para que los de Ate festejen y ahora en la interna están enfocados en el próximo encuentro frente a Deportivo Garcilaso, pues si se imponen podrían dispararse en la punta del campeonato.

Así pues, una variante que Héctor Cúper aplicó para el duelo con los íntimos se repetirá este sábado en el Estadio Garcilaso de la Vega contra el ‘Pedacito de Cielo’, pues quedó convencido que de esa manera su equipo puede defenderse mejor en espacios cortos. Esto toma mayor fuerza si tomamos en cuenta que el choque será en una ciudad de altura, donde es seguro que la ‘U’ defenderá la mayor parte del tiempo.

Se trata de la inclusión de Jorge Murrugarra como volante ancla. Si bien a lo largo de la temporada le costó adueñarse de la titularidad, el bajo nivel que estuvo mostrando Juan Manuel Requena le dio la posibilidad de tener su chance de inicialista ante Alianza Lima y no desentonó. Por el contrario, estuvo atento en todo momento y fue uno de los valores altos en Matute.

Jorge Murrugarra fue uno de los valores altos de Universitario en el clásico ante Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports)

Recordemos que Requena no salió en lista para el clásico y Cúper justificó su decisión diciendo que el futbolista necesitaba tomarse un respiro. No obstante, lo más seguro es que vuelva a ser tomado en cuenta para el enfrentamiento con Deportivo Garcilaso, pero esta vez tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo de suplentes. Por lo pronto, se sabe que Jorge Murrugarra se mantendrá en la medular.

Quizás ‘Murru’ no sea muy técnico para la distribución de la pelota, pero le ha dado a Héctor Cúper algo que estaba buscando desde hace varios partidos: solidez en el medio y un respaldo incansable cuando los zagueros necesiten un apoyo. En ese sentido, salvo algún inconveniente de último momento, el jugador de 29 años arrancará este fin de semana frente a Garcilaso.

Con 20 puntos y la punta del Torneo Clausura, en Universitario saben que una victoria ante su más cercano perseguidor será clave para irse al receso de la Liga 1 como únicos punteros; incluso, hasta un empate sería valioso. Sin embargo, si Deportivo Garcilaso (19) hace respetar su localía, los merengues podrían ceder posiciones antes de la para por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana.

Universitario ganó los dos clásicos del 2026 que se han disputado hasta el momento. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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