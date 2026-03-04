El delantero de FC Cajamarca, Arley Rodríguez, encendió la polémica tras la derrota de su equipo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, al asegurar que una falta de Diego Romero dentro del área debió ser sancionada como penal.

En declaraciones para L1 Max, el atacante colombiano sostuvo que la jugada fue clara: “Para mí es penal, Romero nunca está por delante mío, yo voy en busca del balón”. Sin embargo, lamentó la decisión arbitral y cuestionó el impacto de los audios liberados del VAR: “Dicen que busco el contacto, pero en ningún espacio del reglamento dice que el jugador debe evitar el contacto… los audios en vez de esclarecer, creo que oscurecen”.

La acción en cuestión ocurrió en los minutos finales del partido, cuando Rodríguez recibió un pase en profundidad y fue frenado por Romero, provocando el reclamo desde el banco visitante. Aunque el árbitro Joel Alarcón no sancionó penal en el campo, la jugada fue revisada por el VAR.

Horas después, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios de la cabina, en los que se escucha el intercambio entre el árbitro principal y los encargados del videoarbitraje. En la conversación, los oficiales coinciden en que existe contacto, pero sostienen que el delantero es quien va hacia el arquero y que el guardameta ya tenía la pierna apoyada, por lo que consideran que no se trata de una acción sancionable.

En los registros difundidos también se oye que desde el VAR le indican a Alarcón que revise el ángulo de la jugada, pero finalmente concluyen que no hay un error claro y manifiesto que justifique cambiar la decisión tomada en el campo. Por ello, se mantuvo el “no penal” y el juego continuó sin sanción.

La difusión del material forma parte de la política de transparencia que la CONAR viene aplicando en la Liga 1, publicando audios en acciones polémicas para explicar los criterios utilizados. No obstante, las explicaciones no terminaron de convencer al futbolista colombiano, quien reiteró que la interpretación arbitral no coincide con lo que él percibió en la jugada.

El 1-0 final favoreció a Universitario de Deportes, pero la polémica continúa tras las cuestionadas intervenciones del VAR en esta última jornada del Torneo Apertura, y Arley Rodríguez insiste en que la jugada merecía otra decisión y que la publicación de los audios solo reavivó el debate.