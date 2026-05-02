Después de su último triunfo por 4-2 sobre Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, en Universitario de Deportes hay cierta calma pensando en los próximos partidos, pero sin dejar de mirar de reojo la realidad: por ahora el equipo viene sacando resultados por empuje, garra y el espíritu de un tricampeón herido, pero sin una idea de juego consolidada tras la reciente salida de Javier Rabanal, y la posterior toma de mando de Jorge Araujo de manera interina. En ese sentido, el partido de este domingo frente Juan Pablo II College no será nada sencillo para los cremas.

Y no solo por el nivel actual de Universitario, que hace poco pasó de golear por 4-1 a Deportivo Garcilaso a luego perder por 2-1 ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental; sino también por la rebeldía que viene mostrando Juan Pablo II College, incluso en contextos difíciles. El fin de semana pasado, en un partido que terminó con dos expulsados por lado, consiguió un buen empate por 1-1 ante Sport Boys en el Callao.

Maximiliano Juambeltz, hombre clave en aquel empate, declaró recientemente con miras a este partido frente a Universitario, valorando primero el punto que consiguieron ante la ‘Misilera’. “La verdad que el equipo está muy bien, hicimos un partido muy bueno contra Sport Boys. Fue un partido complicado, donde tuvimos la mala suerte de que al principio nos expulsaran a un compañero”, apuntó en diálogo con L1 Radio.

Aunque esta vez el cuadro papal no hará de local en Chongoyape, saben que eso no es una excusa e saldrán con todo al Estadio Mansiche, esperando complicarle la tarea a los de Ate. “Hemos trabajado durante la semana, creemos que podemos hacer un gran partido y apuntamos a traernos los tres puntos”, agregó.

Maximiliano Juambeltz lleva tres goles con Juan Pablo II College en la temporada 2026. (Foto: Juan Pablo II College)

Maximiliano Juambeltz sabe qué equipo tendrán enfrente y los cuidados que eso supone, pero eso no significa que en Juan Pablo II no haya confianza. “Sin duda sabemos el equipo que nos enfrentamos. Va a ser un rival difícil, pero nosotros estamos a la altura, nos vemos bien, estamos convencidos de lo que queremos lograr. Esperemos que sea un gran partido y podamos traernos los tres puntos”, añadió.

Por último, el futbolista de 23 años dio detalles de cómo ha sido su adaptación al fútbol peruano, luego de llegar para esta temporada proveniente del Macará de Ecuador. “La adaptación se me ha hecho bastante fácil porque tengo compañeros uruguayos. Mis compañeros son muy buenas personas, hay un grupo muy lindo”, puntualizó. ¿Será clave para que Juan Pablo II dé el golpe en Trujillo?

Juan Pablo II llega a este partido luego de empatar por 1-1 con Sport Boys. (Foto: Juan Pablo II College)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

El partido entre Universitario vs. Juan Pablo II, a disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo, está programado para este sábado 2 de mayo desde la 1:15 p.m., horario válido en el Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil el duelo arrancará dos horas más tarde, mientras que en España iniciará siete horas después.

¿En qué canales ver Universitario vs. Juan Pablo II?

En cuanto a la transmisión del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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