El duelo entre Universitario de Deportes y FBC Melgar será uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, en un choque clave para sus aspiraciones en el campeonato.

El encuentro está programado para disputarse el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. (hora peruana). El compromiso forma parte de una jornada importante del Apertura, donde los cremas buscarán sumar puntos fuera de casa ante un rival que suele hacerse fuerte jugando en la altura.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en todo el Perú a través de L1 MAX, canal encargado de emitir gran parte de los encuentros del campeonato local. Esta señal está disponible en diversos operadores de cable y también mediante plataformas de streaming que cuentan con el paquete del torneo peruano.

Para los aficionados que se encuentran en otros países, el duelo también tendrá horarios diferenciados según la región. En Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 5:15 p.m., mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela comenzará a las 6:15 p.m., y en Argentina, Uruguay y Paraguay se podrá seguir desde las 7:15 p.m.

Universitario llega a este compromiso tras derrotar 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano con gol de Martín Pérez Guedes, mientras que los dirigidos por Miguel Rondelli llegan de caer 3-1 ante Cusco FC en el debut de Alejandro Orfilla.

¿En qué canal ver Universitario vs. Melgar?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?

Este encuentro entre Universitario vs. Melgar se disputará este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental de la UNSA. El partido está programado para iniciar a las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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