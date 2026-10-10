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Universitario vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Melgar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Universitario vs. Melgar se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Melgar se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
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Universitario recuperó a varios futbolistas que estuvieron con la Selección Peruana durante los amistosos de la fecha FIFA. Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Gianluca Lapadula y Alex Valera volvieron a entrenar con el plantel y quedaron nuevamente a disposición del comando técnico.

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Universitario no podrá contar con el defensor argentino para este compromiso. El futbolista continúa recuperándose de un desgarro y no llegó a estar disponible para el encuentro ante Melgar, según confirmó Bustos durante la semana. Su ausencia obliga al comando técnico a buscar alternativas para completar la línea defensiva.

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Una de las principales interrogantes en Universitario durante la semana estuvo en la portería. Diego Romero y Miguel Ángel Vargas compiten por el puesto, y Bustos reconoció que cuenta con dos guardametas de jerarquía. La elección es especialmente importante en un partido que puede marcar el inicio de una nueva dinámica defensiva.

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Aunque será su primer partido de esta nueva etapa, Fabián Bustos deberá seguir el encuentro desde la tribuna debido a una suspensión que arrastra de su anterior ciclo. El técnico tendrá que transmitir sus indicaciones desde fuera del campo, mientras su comando técnico estará pendiente de lo que ocurra en el terreno de juego.

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Fabián Bustos inicia oficialmente su segunda etapa al frente de Universitario en este partido ante Melgar. El argentino regresa con la misión de recuperar el rendimiento del equipo y mantenerlo en la lucha por el Torneo Clausura, además de fortalecer la confianza de un plantel que conoce bien.

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La goleada sufrida en Cusco fue uno de los episodios que precedieron la salida de Héctor Cúper de Universitario. El entrenador argentino dejó el cargo y la directiva decidió apostar nuevamente por un técnico que ya conoce la institución y que consiguió títulos durante su primera etapa.

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La última presentación de Universitario en el Clausura terminó con una caída por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. El resultado golpeó al equipo crema y provocó cambios importantes en su conducción técnica: Héctor Cúper fue despedido y en su lugar regresó Fabián Bustos.

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Melgar también afronta el encuentro con la posibilidad de acercarse a los primeros puestos. Con 18 unidades antes del inicio de la jornada, el equipo dirigido por Miguel Rondelli buscará sumar en Lima y aprovechar cualquier oportunidad que le permita recortar distancias.

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Universitario llega a este compromiso con 20 puntos en el Torneo Clausura y necesita ganar para seguir de cerca la pelea por el liderato. Los merengues saben que cada jornada resulta determinante en esta etapa de la temporada, en la que quedan pocos partidos para cerrar el campeonato.

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¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Melgar, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 MAX. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

Universitario vs. Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Melgar.

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Universitario vs. Melgar se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Melgar.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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