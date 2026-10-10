Descentralizado
Universitario vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Melgar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
NO TE PIERDAS
Universitario recuperó a varios futbolistas que estuvieron con la Selección Peruana durante los amistosos de la fecha FIFA. Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Gianluca Lapadula y Alex Valera volvieron a entrenar con el plantel y quedaron nuevamente a disposición del comando técnico.