Javier Rabanal se refirió al próximo compromiso que afrontará Universitario de Deportes ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura. El estratega español aseguró que su equipo llega en buenas condiciones tras los entrenamientos de la semana y destacó que será un encuentro complejo, tanto por lo que implica jugar en Arequipa como por la necesidad de no ceder puntos en la lucha por el torneo.

“Estamos bien. Hemos entrenado bien. Es un partido que sabemos que es complicado. Ha habido en los últimos años todo tipo de resultados y vamos bien preparados, con buen ánimo”, señaló el entrenador, dejando en claro que el plantel está enfocado en conseguir un resultado positivo fuera de casa.

Rabanal también fue consultado sobre la planificación del partido y la posibilidad de repetir el triunfo que Universitario consiguió la temporada pasada en Arequipa. En ese sentido, el técnico explicó que el trabajo táctico ya se realizó y que el comando técnico analizó los últimos cambios que ha presentado el rival en sus recientes encuentros.

“Lo que se tenía que preparar ya se preparó. Vimos los cambios que han introducido en las últimas fechas y en lo que están jugando. Nosotros tenemos el partido bien preparado y vamos a por el resultado como hacemos siempre”, sostuvo el estratega crema.

Asimismo, el entrenador dejó entrever que el equipo tiene claro el plan de juego para enfrentar a Melgar, uno de los rivales más complicados del torneo cuando actúa como local. Por ello, Universitario buscará imponer su propuesta para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Por otro lado, Rabanal fue consultado por las versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta visita de la barra de Universitario al plantel. Ante ello, el técnico aseguró que no tiene conocimiento de lo ocurrido y prefirió no profundizar en el tema.

“La verdad que a las horas que dijeron, yo a esa hora ya estoy bastante en mi casa, estoy acostado, así que no te puedo decir. No hay ninguna noticia sobre eso”, comentó el entrenador al ser consultado por los periodistas.

Finalmente, el estratega evitó especular sobre la situación y remarcó que desconoce si realmente sucedió. “Por lo pronto no te puedo decir nada porque no sé ni siquiera si es verdad”, concluyó Rabanal, manteniendo el enfoque en el aspecto deportivo y en el reto que tendrá Universitario en su próxima presentación.

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