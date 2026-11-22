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Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:00 p.m. por la definición del Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.
¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?
La transmisión del partido entre Universitario y Sport Huancayo estará a cargo de Liga 1 MAX en todo el territorio peruano. También podrás seguirlo vía streaming a través de L1 MAX, además de las plataformas digitales de los operadores autorizados, como DGO y Movistar TV App.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?
Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y definirá las posibilidades de ambos equipos en la lucha por el segundo campeonato de la temporada.
La tabla acumulada también tiene consecuencias para la definición nacional. Alianza Lima aseguró el primer lugar con 72 puntos después de golear 5-0 a FC Cajamarca y espera conocer a su rival para la instancia decisiva. Universitario, que terminó segundo en esa clasificación, también tiene asegurada su presencia en la definición del campeonato.
José Rivera y Edison Flores son las opciones que compiten por acompañar a Álex Valera en el ataque. La decisión de Fabián Bustos estará condicionada por las características que busque para afrontar un partido en el que Universitario necesita marcar para cumplir su objetivo.
Ante las ausencias en el mediocampo, Juan Manuel Requena aparece como una de las opciones para ocupar un lugar en el equipo titular. Piero Quispe también fue mencionado entre las alternativas que maneja el comando técnico para reorganizar esa zona del campo.
Horacio Calcaterra es otra de las bajas confirmadas de Universitario. El mediocampista sufrió un golpe en el tobillo derecho durante el empate frente a CD Moquegua y no consiguió recuperarse a tiempo para el partido ante Sport Huancayo.
Lisandro Alzugaray tampoco estará disponible para el compromiso. El futbolista argentino continúa recuperándose de una lesión muscular y el comando técnico decidió no incluirlo para esta última jornada, con la intención de que pueda llegar en mejores condiciones a las siguientes instancias de la temporada.
La ausencia de Gianluca Lapadula será uno de los problemas que deberá resolver Fabián Bustos. El delantero quedó descartado por una lesión muscular, por lo que Universitario no podrá contar con una de sus alternativas habituales en el frente de ataque.
Universitario tendrá en Alex Valera a su principal referencia ofensiva. El delantero suma diez goles en el Torneo Clausura y será uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en un encuentro en el que el cuadro crema necesita ganar.
Daniel Porozo también aparece como una alternativa ofensiva importante para Sport Huancayo. El delantero ecuatoriano fue protagonista en la victoria por 2-1 ante Cienciano, junto a Javier Sanguinetti, en la última presentación del ‘Rojo Matador’.
El equipo huancaíno tendrá una referencia importante en Javier Sanguinetti. El atacante argentino suma nueve goles y cuatro asistencias en el Clausura, números que lo convierten en uno de los futbolistas más productivos de su equipo durante el segundo torneo del año.
Sport Huancayo terminó el Torneo Apertura en el puesto 16, con apenas 16 puntos. Su campaña cambió considerablemente durante el Clausura, en el que pasó a registrar 11 triunfos en 16 partidos y se convirtió en uno de los protagonistas de la definición.
La localía será uno de los factores que tendrá Sport Huancayo a su favor. El equipo dirigido por Richard Pellejero disputará el encuentro en el estadio IPD, donde buscará aprovechar su conocimiento del escenario para cerrar el Clausura en la primera posición.
El historial reciente también favorece a Universitario. En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos clubes, Sport Huancayo no consiguió victorias: se registraron dos triunfos merengues y dos empates. El antecedente más reciente en Huancayo terminó 1-1, en agosto de 2025.
¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?
La transmisión del partido entre Universitario y Sport Huancayo estará a cargo de Liga 1 MAX en todo el territorio peruano. También podrás seguirlo vía streaming a través de L1 MAX, además de las plataformas digitales de los operadores autorizados, como DGO y Movistar TV App.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?
Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y definirá las posibilidades de ambos equipos en la lucha por el segundo campeonato de la temporada.
En la primera rueda del campeonato, Universitario consiguió imponerse por 2-1 sobre Sport Huancayo. Alex Valera y Ánderson Santamaría anotaron para el conjunto crema, mientras que Piero Magallanes marcó el descuento del equipo huancaíno.
Los dos equipos también llegan con antecedentes diferentes en el tramo final del campeonato. Sport Huancayo consiguió cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, mientras que Universitario dejó escapar puntos en sus dos presentaciones más recientes, ambas con empates por 2-2.
Sport Huancayo, por su parte, consiguió una importante victoria por 2-1 ante Cienciano en Cusco. Ese resultado le permitió alcanzar los 34 puntos y llegar a la última fecha con dos unidades de ventaja sobre sus perseguidores.
Universitario llega a esta última jornada después de empatar 2-2 frente a CD Moquegua. Ese resultado complicó sus aspiraciones, pues le impidió sumar tres puntos y mantenerse a la misma distancia de Sport Huancayo en la clasificación.
La programación en simultáneo responde a la importancia de ambos compromisos para la definición del campeonato. Los resultados de Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal determinarán quién termina en el primer lugar del segundo torneo de la temporada.
Sporting Cristal también conserva posibilidades matemáticas de quedarse con el Clausura. El cuadro rimense recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, desde las 3:00 p.m., en un partido que se disputará simultáneamente con el encuentro de Huancayo.
El panorama de Universitario es diferente. El equipo de Fabián Bustos necesita vencer a Sport Huancayo y esperar que Sporting Cristal no consiga los tres puntos frente a Cienciano. Si los celestes empatan o pierden, los cremas podrán superarlos en la clasificación.
Sport Huancayo depende de sí mismo para conquistar el Torneo Clausura. Si derrota a Universitario, alcanzará los 37 puntos y asegurará el primer lugar de la clasificación, sin necesidad de conocer lo que suceda en el otro encuentro de la jornada.
Universitario ocupa la tercera posición con 32 unidades, las mismas que Sporting Cristal. Sin embargo, los celestes tienen una diferencia de goles de +17, superior al +11 que registra el conjunto merengue antes de esta última jornada.
El ‘Rojo Matador’ llega como líder del Clausura con 34 puntos, producto de 11 victorias, un empate y cuatro derrotas en 16 presentaciones. Además, registra una diferencia de goles de +9, cifra que también puede ser importante en la definición del campeonato.
La presión estará del lado de Universitario, que afronta este compromiso con la obligación de responder en una instancia clave del campeonato. Los cremas no pueden perder de vista el resultado que necesitan y deberán demostrar personalidad desde el arranque.
Sport Huancayo tendrá la oportunidad de convertirse en un protagonista inesperado de esta definición. El equipo huancaíno buscará aprovechar el escenario competitivo para complicarle el partido a Universitario y demostrar que también tiene argumentos para llevarse un resultado importante.
El margen de error se reduce para Universitario. En medio de una definición que mantiene la atención puesta en la tabla de posiciones, el conjunto crema necesita concentrarse en su propio rendimiento y conseguir un resultado que le permita seguir peleando por sus objetivos.
Universitario afronta un partido determinante en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura 2026. El campeonato entra en una etapa decisiva y el equipo merengue sabe que cualquier resultado puede tener repercusiones en la lucha por quedarse con el segundo certamen de la temporada.
El Estadio IPD de Huancayo será el escenario del partido entre Universitario vs. Sport Huancayo.
Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Universitario vs. Sport Huancayo.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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