La segunda jornada del Torneo Apertura ya terminó, pero todavía se sigue hablando de lo sucedido en el empate entre Universitario de Deportes y Cusco FC (1-1), donde el protagonismo del arbitraje terminó opacando al de los futbolistas. Kevin Ortega, apoyándose en el VAR y en su asistente Alejandro Villanueva, convalidó un penal a favor de los cusqueños. Sin embargo, días después desde la CONAR señalaron que dicha pena máxima estuvo mal cobrada y ambos colegiados involucrados serán sancionados.

Todo se originó por una presunta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes, en donde el zaguero de Universitario tiene un ligero contacto con el de Cusco FC, algo que, tras la revisión en el monitor, derivó en el cobro de Ortega. Dicha decisión terminó siendo el 1-1 anotado por Facundo Callejo desde los 12 pasos, justo cuando la ‘U’ estaba cerca de quedarse con los tres puntos.

En medio de esta discusión, Carlos Galván, exjugador crema y actual comentarista deportivo, hizo una análisis de la jugada y dio su opinión. Según su óptica, el Williams Riveros fue imprudente al saltar de esa manera para disputar el balón, pues facilitó que el VAR detecte algo que para él sí fue una falta.

“La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente Riveros, la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. El delantero o defensa, cuando salta a cabecear, siempre salta a cubrirse; en ningún momento Riveros saltó a cubrirse”, señaló en el programa Más Que Fútbol.

Williams Riveros registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

Contrariamente a lo dicho por Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR que afirmó que hubo un error de Kevin Ortega en esa jugada, Galván consideró que sí hubo una infracción y estuvo bien cobrado el penal, apuntando nuevamente hacia la decisión de Riveros de ir con todo con los brazos extendidos.

“Pienso que la desesperación e imprudencia de Riveros ocasionaron el penal. Riveros pierde la marca; fuera de que Ampuero lo empuja un poco a Riveros, pierde la marca y estira el brazo por desesperación para que no cabecee limpio. Al cabecear limpio Fuentes, se apoya Riveros, pero va con la inercia de ir para adelante”, añadió.

Finalmente, el argentino, quien campeonó con Universitario en el 2009, remarcó que la imagen le deja la sensación de que ‘Tarzán’ golpea a Fuentes con el codo. “Apoya el brazo en la cara y, automáticamente, cuando vos sentís el contacto, dobla el codo y parece que le pega, pero es un apoyo de desesperación”, sentenció.

Carlos Galván salió campeón nacional con Universitario en el 2009. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

