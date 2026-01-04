Iniciado el camino hacia el ansiado tetracampeonato, Universitario viene realizando una planificación estratégica que trasciende el terreno de juego y se traslada a las oficinas administrativas. El club merengue, busca optimizar al máximo su plantilla liberando cupos de extranjeros clave antes del inicio del torneo Apertura. La mirada está puesta sobre Williams Riveros y Matías Di Benedetto, los dos bastiones de la zaga que se encuentran en la etapa final de sus trámites de nacionalización peruana, con los que, la “U” ganaría una flexibilidad reglamentaria incalculable para reforzarse con nuevos talentos internacionales en posiciones estratégicas.

El objetivo es que ambos dejen de ocupar plazas de extranjeros, permitiendo que las nuevas incorporaciones no limiten el margen de maniobra del club. Con la Liga 1 a la vuelta de la esquina, el tiempo juega un papel crucial en este trámite que podría definir el poderío del plantel crema para los retos nacionales e internacionales del presente año.

Universitario ya cuenta con sus plazas de extranjeros al límite tras confirmar la continuidad del argentino Di Benedetto, el paraguayo Riveros y el ecuatoriano José Carabalí. A estos se suman los recientes fichajes aprobados por Rabanal: el defensa Caín Fara, el volante Héctor Fértoli y el delantero Sekou Gassama.

Matías di Benedetto y Williams Riveros buscan la nacionalización. (Foto: GEC)

De acuerdo a la información del periodista Tavo Serpa, los dos tricampeones obtendrían sus DNI peruanos entre la última semana de enero y la segunda de febrero. Esto permitiría inscribirlos como nacionales para el Torneo Apertura, aunque podrían ausentarse las primeras jornadas debido a que la Liga 1 inicia el 30 de enero.

Los tiempos legales parecen estar a favor de los cremas, ya que ambos futbolistas aprobaron sus exámenes de conocimientos antes del 31 de diciembre pasado. Dado que el plazo máximo para la expedición de la Resolución Suprema es de 30 días útiles, se espera el anuncio oficial en los próximos días.

El nuevo reglamento de la Liga 1 2026 permite hasta 7 extranjeros por equipo, pero con la condición de no tener nacionalizados en la plantilla. En caso de que Riveros y Di Benedetto culminen su trámite, Universitario deberá ajustar su estrategia de inscripción para cumplir con las normativas vigentes.

Williams Riveros lleva 3 años consecutivos en Universitario de Deportes. | Foto: @riveroswilliams

¿Qué dijo Riveros sobre obtener su DNI?

Recientemente, a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, Williams Riveros se mostró optimista sobre el avance de los documentos legales que lo acreditarán como peruano. El “Tarzán” crema destacó que el proceso está bastante avanzado y que el esfuerzo realizado durante las fiestas valdrá la pena por el club.

“Está bastante avanzado. Tuve que pasar año nuevo en el avión, hice un sacrificio bárbaro. Así que vamos por buen camino”, declaró el defensor paraguayo a la prensa. Su intención es clara: ayudar al equipo a tener un mayor margen de refuerzos liberando su plaza actual.

Finalmente, el defensor sentenció: “La idea es que no ocupemos plaza junto a Matías (Di Benedetto) y ojalá se dé”. Con estas palabras, el referente de la zaga merengue reafirma su compromiso con el proyecto del tetracampeonato mientras Universitario espera el documento que cambie su estatus reglamentario.

