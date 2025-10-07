En medio de los preparativos para el amistoso internacional que disputará la Selección Peruana ante Chile en Santiago, uno de los futbolistas convocados por Manuel Barreto recibió una grata noticia desde Europa. Joao Grimaldo, extremo del Riga FC, fue nominado a mejor jugador del mes de septiembre en la Virsliga, la Primera División de Letonia. El reconocimiento llega como reflejo de su gran nivel individual y su aporte decisivo en el equipo que actualmente lidera el campeonato local.

El atacante formado en Sporting Cristal se ha consolidado en el Riga FC como una de sus principales figuras ofensivas. Su desequilibrio, velocidad y constancia en el juego le han permitido ganarse un lugar indiscutible en el once titular, siendo pieza clave en la campaña del club letón, que marcha puntero con 83 puntos, producto de 26 victorias, cinco empates y solo una derrota en 32 fechas disputadas.

La nominación fue oficializada por los organizadores del torneo a través de las redes sociales de Futbolavirsliga, donde se abrió la votación al público: “¡VOTA y participa para determinar el mejor jugador de la liga Virsliga del mes de septiembre! Para participar en la votación de los fanáticos, haz clic en (Me gusta) en la foto de tu jugador favorito…”, indicó la publicación, que también detalla que la elección concluirá el 8 de octubre.

El buen rendimiento del futbolista peruano no solo se mide en elogios, sino también en números. En la actual temporada 2025, Grimaldo acumula cuatro goles, además de cinco asistencias de lujo en cada oportunidad que ha tenido, estadísticas que confirman su influencia directa en el éxito del Riga FC.

Con apenas 22 años, el delantero continúa ampliando su experiencia internacional y demostrando que puede adaptarse a distintos estilos de juego. Su crecimiento en el fútbol europeo también ha captado la atención del comando técnico de la Selección Peruana, que confía en su talento para fortalecer el frente ofensivo de la ‘Bicolor’.

Para Joao Grimaldo, esta etapa representa un punto de inflexión en su carrera. Haber logrado continuidad en el exterior y destacarse en una liga competitiva lo posiciona como uno de los jóvenes valores con mayor proyección del fútbol peruano. Además, su nominación internacional coincide con una nueva oportunidad de defender la camiseta nacional, una meta que ha reiterado como prioridad en su trayectoria profesional.

El extremo afrontará los próximos días con doble motivación: consolidarse en la nómina del Riga FC rumbo al título y buscar minutos desde el arranque en el duelo amistoso frente a Chile. Mientras tanto, los hinchas peruanos siguen atentos a su desempeño, resaltando que fue la mejor pieza en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

