El año del Centenario fue muy especial para Universitario de Deportes y la familia ‘crema’. Aunque a nivel internacional no salieron las cosas como se esperaban, el equipo de Fabián Bustos luchó y ganó con autoridad la Liga 1 Te Apuesto, consiguiendo un histórico bicampeonato. La ‘U’ y su gente celebraron con euforia la estrella 28, pero hoy en día toda la institución está concentrada en lo que será el 2025, temporada en la que se buscará ganar por segunda vez el tricampeonato (la primera fue 1998-1999-2000) y también superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para lograrlo, el club necesita reforzarse con dos jugadores extranjeros (ya tiene cuatro en el plantel). Manuel Barreto, director deportivo ‘merengue’, está inmerso en este trabajo y tratará de que el margen de error sea mínimo.

Así fue la última vez

Para encarar la temporada 2024, el conjunto estudiantil concretó los fichajes del argentino Diego Dorregaray, el uruguayo Sebastián Britos y el ecuatoriano Segundo Portocarrero. Con ellos se completaban los seis extranjeros en el plantel (ya estaban Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña y Williams Riveros). El ‘charrúa’ se posicionó con el arquero indiscutido tras la salida de José Carvallo y el lateral compartió titularidad con Nelson Cabanillas a lo largo de la campaña; pero el delantero nunca encontró su mejor nivel y, desafortunadamente, terminó saliendo del equipo a mitad de año. Lo intentó, incluso anotó cuatro tantos en la Liga 1 (fueron importantes porque al final la ‘U’ ganó el Apertura por diferencia de gol), pero su rendimiento no fue el esperado.

Universitario terminó cediendo ante la presión de la hinchada. La intención fue la mejor, pero la realidad es que Dorregaray tenía características similares a las de Alex Valera (fijo en el ataque) y no llegaba a destacar en la zona ofensiva. “El ‘Flaco’ (Dorregaray) es una persona querible. Que no le hayan salido las cosas como él quería y como todos queremos es otra cosa. El grupo lo quería mucho y es un tipo muy entregado. El club nunca lo obligó a salir y tenía contrato, después cuando se le presenta la posibilidad me dice ‘salió esto’. Bueno, ahí llegó a un arreglo con la institución”, contó Fabián Bustos en el podcast ‘Y Uno Feliz’.

Universitario salió bicampeón de la Liga 1 en Andahuaylas. (Foto: Universitario)

Los puestos que busca cubrir con extranjeros

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) todavía no anuncia el formato oficial de la Liga 1 2025. Corrió el rumor de que habría modificaciones, pero, a falta de confirmación, todo indica que seguirían siendo seis extranjeros por plantilla y sin límites en la alineación, como en el formato del 2024. Para nadie es una sorpresa que el bicampeón peruano está en busca de un ‘9′ que pueda acompañar a Valera en el ataque. A lo largo de la temporada, el que estuvo al lado de Alex fue Edison Flores. En ocasiones también ingresó José Rivera. Un poco más relegado quedó Christopher Olivares. El principal objetivo de Universitario es conseguir a un delantero extranjero que tenga experiencia y se desmarque y busque el espacio de forma constante, para que se pueda complementar con Valera.

Para ello, Manuel Barreto salió del país esta semana para encontrar a ese ‘9′ que defenderá la camiseta ‘crema’ la próxima temporada. Si bien el nombre de Francisco Fydriszewski llegó a estar en las carpetas de Ate, Depor pudo conocer que finalmente quedó descartado. Bustos lo dirigió en el Barcelona SC de Ecuador y lo conoce bien; sin embargo, el tema de presupuesto complicaría la operación. El director deportivo de la ‘U’ está recorriendo diferentes países de Sudamérica. Si hay algo que tiene claro es que buscará a un goleador de una liga sudamericana, para que ya esté familiarizado con la competitiva y deseada Copa Libertadores. El atacante podría llegar desde Argentina o Uruguay.

El otro puesto clave que buscará Universitario es un volante mixto, de mucha calidad, que pueda hacer tareas defensivas, pero sobre todo atacar y distribuir el balón con claridad. Como se recuerda, el mediocampo de la ‘U’ está conformado por Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. El argentino fue uno de los puntos más altos del equipo ‘merengue’ y se llevó el trofeo individual a MVP del Torneo Clausura. El chileno también fue clave en la temporada, aunque sobre el final una lesión lo alejó unas semanas de las canchas. El exjugador de Alianza Lima, por su lado, se ganó un puesto y tuvo un buen rendimiento; sin embargo, la dirigencia estaría buscando a alguien con más experiencia.

Rodrigo Ureña es uno de los extranjeros de Universitario. (Foto: Universitario)

Depor pudo conocer que, en caso de que no se consiga al volante en el presente mercado de pases, la ‘U’ guardaría ese cupo de extranjero para la mitad de 2025. Todavía es desconocido las alternativas que maneja la dirigencia para esta posición. “No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias”, comentó Fabián Bustos en el programa ‘En carne propia’. “Estamos más preparados para la próxima la Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien en la Libertadores, ningún quipo peruano pasó fases importantes hace muchos años. Tenemos que ver el sorteo, y tenemos que preparar el equipo. Para nosotros es importante mantener la base”, añadió.

El arco y la defensa de Universitario están seguros con Sebastián Britos, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros. Aunque el paraguayo fue titular y clave en la temporada, en algunos partidos tuvo errores que costaron goles en contra; sin embargo hay total confianza en que recuperará su mejor versión y será de gran utilidad en 2025. El mediocampo funciona de memoria en la Liga 1, pero el volante mixto le daría esa fuerza que falta para competir a nivel internacional. Respecto a los carrileros, Andy Polo seguirá firme por derecha; mientras que por izquierda falta definir al que ocupará el puesto. Finalmente, en el ataque se necesita a alguien que acompañe a Valera. De todas formas, la ‘U’ busca que Edison Flores continúe en el equipo.

Los primeros movimientos de la ‘U’

Universitario inició la planificación de la plantilla de la próxima temporada y ya empezaron los movimientos en el mercado de fichajes. La primera salida oficial fue la de Nelson Cabanillas, quien jugó con la camiseta ‘merengue’ desde el 2019 hasta el 2024. Su destino será Melgar. El carrilero izquierdo, en el esquema 3-5-2, era uno de los puntos a reforzar. Por tal motivo, tras las salidas de ‘Caba’ y Segundo Portocarrero, la dirigencia ‘crema’ cerró la contratación de César Inga (22 años), quien llegó procedente de ADT de Tarma. Su habilidad para jugar con ambos perfiles le permitió adaptarse a diferentes esquemas tácticos, demostrando versatilidad y compromiso.

A falta de ser oficial, el siguiente fichaje que llegaría a Campo Mar es Paolo Reyna, lateral izquierdo de 23 años que pertenece a Melgar. Es el que se adaptaría perfectamente a los requerimientos del 3-5-2 de Bustos, pues conoce la posición de carrilero: cumplió esa función en el ‘Dominó' con Mariano Soso y Néstor Lorenzo, siendo este último el técnico que sacó su mejor versión. “Seríamos unos inútiles en nuestra chamba si no vemos a un jugador como él, o como otro que esté en ese nivel, porque es un jugador de nivel de selección”, señaló Barreto en ‘Fútbol Como Cancha’.





