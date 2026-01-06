En medio del inicio de una nueva temporada en el fútbol peruano, los movimientos en el mercado no han cesado para ninguno de los clubes, por lo que así como han llegadas desde el exterior, también hay retornos de algunos jugadores cedidos a otros rivales. Ese sería el caso de Yuriel Celi, que para el 2025 dejó a un lado la camiseta ’crema’ para buscar una mejor oportunidad en el Cusco. Lo que no trató los mejores de los frutos, por lo que Universitario ya habría tomado una nueva decisión sobre el futuro inmediato que tendrá el jugador en la Liga 1.

Universitario ha sorprendido a sus hinchas en este inicio de pretemporada tras dar a conocer la determinación tomada con el volante ‘chalaco’. Luego de su préstamo en Deportivo Garcilaso, muchos especulaban con una salida definitiva o una nueva cesión a otro club de provincia para este año.

Sin embargo, desde la interna del club crema se confirmó que el mediocampista pasó satisfactoriamente los exámenes médicos de rigor el primer día de la pretemporada ‘crema’. De inmediato, Celi se puso a total disposición del nuevo comando técnico liderado por Javier Rabanal para iniciar los trabajos físicos en la sede de playa.

Yuriel Celi fue captado pasando los exámenes médicos con Universitario de Deportes en la pre-temporada. (Foto: Universitario)

Dicha situación quedó en evidencia a través de las redes sociales oficiales de la institución merengue durante las últimas horas. En las fotografías compartidas del primer día de entrenamiento en Campomar, apareció el jugador trabajando a la par de sus compañeros, confirmando su presencia en el plantel.

Con ello, queda claro que en el cuadro estudiantil han decidido darle una nueva oportunidad al talentoso zurdo para reivindicarse. La consigna es que pueda mostrarse durante esta etapa de preparación y, si logra sobresalir con su rendimiento, ser tomado en cuenta para el torneo local e internacional.

Sobretodo con el nuevo comando técnico al mando, con la ventaja de que Javier Rabanal priorizará darle oportunidad también a jóvenes con buenas referencias, como las que podría mostrar Yuriel en las próximas horas. Todos dependerá también, de la decisión que tome el estratega español sobre si lo ve como un recurso disponible o si deciden cederlo una temporada más.

Javier Rabanal dio inicio a los primeros entrenamientos en Campomar con el equipo 'crema'. (Foto: Universitario)

Los números de Yuriel Celi en el 2025

Es importante señalar que Yuriel Celi no tuvo un 2025 como él ni su entorno esperaban en lo deportivo. Su paso por la altura no le permitió consolidarse en el once ideal del cuadro cusqueño, alternando buenas y malas actuaciones a lo largo de la temporada pasada sin lograr ser indiscutible.

Producto de esa irregularidad, el volante apenas disputó 1190 minutos distribuidos en 13 partidos oficiales con la camiseta celeste. Estas cifras estuvieron lejos de lo proyectado para un jugador de su proyección, por lo que su regreso a Ate se presenta como una revancha personal urgente.

Por otro lado, el volante nacional se ha perfilado también como una opción de interés para el recién ascendido FC Cajamarca. A pesar de que aún no ha habido alguna interacción real, todo dependerá de la decisión final que tome Rabanal y si el jugador decide llegar al equipo revelación para la próxima Liga 1 2026.

TE PUEDE INTERESAR