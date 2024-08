Este viernes 9 de agosto durante las primeras horas de la mañana, se reportó un accidente automovilístico en la carretera de la Panamericana Sur, a la altura de la Playa Conchán. Según los primeros alcances dados por el programa Buenos Días Perú, el vehículo que fue protagonista de este hecho le pertenece a Yuriel Celi, mediocampista de Universitario de Deportes. Posteriormente, Depor conoció que el volante sí estuvo involucrado en lo ocurrido, pero como se pudo apreciar en las imágenes difundidas, la situación no pasó a mayores y no hubo ningún herido.

Como suele suceder desde muy temprano, la carretera de la Panamericana Sur es azotada por un tráfico incontrolable en donde los policías de tránsito poco o nada pueden hacer para controlar la actitud despiadada de los chóferes. Así pues, Yuriel Celi habría impactado con otro vehículo que no quiso cederle el paso, mientras se dirigía a los entrenamientos de Universitario en las instalaciones de Campo Mar.

Tras lo acontecido, una grúa se acercó al lugar para trasladar el carro del futbolista de 22 años, que aparentemente se llevó la peor parte del accidente. No se conocen más detalles de lo que pasó y tampoco si hay una denuncia de por medio. Asimismo, en Buenos Días Perú señalaron que gente allegada a la ‘U’ acudió al auxilio del mediocampista y lo ayudaron a salir de la Panamericana Sur, en donde se comprobó que salió ileso.

Desde el estrictamente futbolístico, recordemos que Yuriel Celi fue uno de los jugadores expulsados en la gresca que se suscitó hace un par de semanas en la derrota de Universitario ante Melgar, junto a Aldo Corzo, Alex Valera, Jorge Murrugarra y Aamet Calderón, por lo que ninguno de ellos participó del último triunfo por 1-0 sobre UTC. Sin embargo, el miércoles se reveló el boletín de sanciones de cara a la fecha 6 del Torneo Clausura, donde tampoco se citó a los futbolistas anteriormente mencionados.

En ese sentido, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) alegó que por el momento no puede resolver nada respecto a este caso, ya que encontró “incongruencias e inexactitudes” en el informe de las autoridades que estuvieron a cargo del duelo entre cremas y rojinegros. De esta manera, en la ‘U’ tomaron la determinación de utilizar a estos jugadores contra Sport Huancayo, ya que en el papel todavía están libres de cualquier sanción.

Está situación modifica los planes de Fabián Bustos, ya que en la interna de su comando técnico existía la preocupación por no tener un volante de marca para el cruce con el ‘Rojo Matador’, pues Rodrigo Ureña está lesionado y será baja por al menos tres semanas. En vista de que Jorge Murrugarra no tiene ningún impedimento para ser tomado en cuenta, todo hace indicar que será de la partida en la ‘Incontrastable’ y tendrá la difícil misión de que no se sienta la ausencia del chileno.

Yuriel Celi pertenece al Hull City y está a préstamo en Universitario hasta fines del 2024. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Después de su último triunfo por 1-0 sobre UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

El calendario de los dirigidos por Fabián Bustos está apretadísimo y no tienen margen de error si quieren mantenerse en la pelea por el título nacional, donde Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar también quieran meterse en los play-offs. Tras el duelo con el ‘Rojo Matador’, la ‘U’ recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 7, en el encuentro a disputarse el viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m. Este partido será transmitido a través de la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su opción digital en la plataforma de Movistar TV App.





