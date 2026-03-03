Sporting Cristal no ha comenzado de la mejor manera la Liga 1 y la Copa Libertadores. Si bien logró avanzar a la Fase 3 del certamen continental, eliminando en una infartante definición por penales a 2 de Mayo de Paraguay, en el torneo local están muy lejos de los líderes y podrían quedar rezagados de cara al primer título del año. Además de eso, el último fin de semana el área deportiva ha tenido que lidiar un escándalo que involucra a dos de sus futbolistas más prometedores: Maxloren Castro y Jair Moretti.

Según un video difundido en redes sociales, se puede apreciar a ambos futbolistas realizando bailes sugerentes en una reunión de amigos, en lo que parece ser una fiesta clandestina. Aunque no se ha podido confirmar la fecha exacta de dicho material audiovisual, se confirmó que el club tomará medidas mientras se realizan las investigaciones. Una fuente señala que el video data del 5 de diciembre del año pasado, pero todo sigue en investigaciones.

De todos modos, el club tomó la medida de separar a ambos futbolistas, al menos, para el partido de este miércoles ante Carabobo en Venezuela por la Copa Libertadores. Paulo Autuori, entrenador celeste, no contará con dos jóvenes elementos que vienen de ser considerados el fin de semana en la derrota en Huancayo, incluso con gol de Moretti.

Dicha decisión fue respaldada por Julio César Uribe, directivo celeste. “No hay nada que aclarar, todo está en la Comisión Disciplinaria. Las sanciones serán las que correspondan. Son chicos que están en proceso formativo, el hecho que hayan cometido un error no quiere decir que se tengan que satanizar ni sentenciar. No era el momento, no era el lugar y ya aprendieron de ese error”, apuntó.

Julio César Uribe es el actual director de Fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

De hecho, el ‘Diamante’ aseguró que ambos futbolistas se disculparon por dicha acción. “Lo conversaremos después de este partido, las sanciones ya están dadas, los muchachos han pedido las disculpas del caso, a los dirigentes, el técnico y la institución. Hemos tomado la medida que corresponde”, agregó el exfutbolista.

Julio César Uribe también comentó que Santiago González no viajó con el plantel a Venezuela por una molestia muscular y se espera que se pueda reintegrar en los próximos días a los entrenamientos. Por otro lado, la buena noticia es la recuperación del brasileño Gabriel Santana, quien será tomado en cuenta para el choque en tierras ‘llaneras’.

De hecho también le consultaron al ‘Diamante’ si habían renunciado ya a la lucha por el Torneo Apertura, pero fue tajante: por ahora están concentrados únicamente en el duelo del miércoles versus Carabobo. “Hay que enfocarse de manera correcta. Estamos enfocados en el partido de mañana, tenemos que mejorar, estamos atrasados y esperamos recuperarnos a partir del día sábado”, apuntó.

Finalmente, ante una eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, o en su defecto a la misma etapa en la Copa Sudamericana, confirmó que el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, tiene la primera opción para ser su sede de local. “Todavía no se ha terminado de definir, agradecemos la apertura de Alianza Lima. Los clubes peruanos hay que ayudarse, no autodestruirse”, puntualizó.

Matute sería el estado elegido por Sporting Cristal para ser locales en los próximos partidos coperos. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR