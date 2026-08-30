La séptima jornada del Torneo Clausura dejó un tenso clima de indignación en el estadio Héroes de San Ramón tras la contundente victoria de Universitario de Deportes sobre UTC. Luego del pitazo final, el defensor Bruno Duarte decidió romper el silencio para expresar su profunda molestia por el arbitraje. El zaguero del conjunto cajamarquino denunció públicamente una infracción en el segundo gol ‘merengue’ que el juez principal, en palabras del jugador, omitió revisar en la pantalla del VAR, desatando su total indignación.

El futbolista del ‘Gavilán del Norte’ destacó el gran rendimiento que mostró su escuadra durante la primera mitad, asegurando que lograron neutralizar a los delanteros rivales en lo que consideró una de sus mejores actuaciones del certamen. Sin embargo, lamentó profundamente que el elenco visitante reaccionara con contundencia en la etapa complementaria para remontar el marcador.

Frente a las cámaras de L1 Max, el defensor no ocultó su frustración por la omisión arbitral que condicionó el trámite. “A nosotros nos han cobrado cada cosa y, en el segundo gol, mira cómo tengo el pie, el tobillo. Yo siento que él me pisa todo y no puedo reaccionar y ni siquiera van a verla al VAR”, declaró el zaguero.

Universitario vs. UTC. (Foto: LFP)

El futbolista detalló la severidad de la lesión y criticó el desinterés de los jueces en el campo. “Le dije: ‘No puedo caminar, así tengo el tobillo hinchadísimo’. Pero a nosotros nos cobran cada cosa... Acá ni siquiera va y la revisa. Aunque sea que vaya y la revise, pero no hacen nada. O sea, ya por ahí tanta injusticia, eso es lo que me duele y me da mucha bronca”, afirmó con impotencia.

El defensor advirtió sobre las secuelas físicas que le dejó la polémica jugada y la necesidad de someterse a exámenes médicos de urgencia. “Tengo que ir ahora a hacerme una placa porque la verdad que se me hinchó mucho, no puedo ni caminar... Hay más también en el VAR y nadie le colabora a nadie. No entiendo y la verdad una láima que pasen estas cosas”, señaló.

UTC tuvo chances de quedarse con el triunfo

El zaguero reconoció que el equipo tenía muy claras las principales fortalezas del cuadro crema, pero no pudieron frenar el envión anímico del rival tras igualar las acciones. “Nosotros sabíamos que la única forma que nos podían lastimar era o con una pelota parada o un tiro libre cerca del arco. Y creo que quedó a la vista”, explicó.

A pesar del duro golpe recibido en casa, el futbolista intentó rescatar los pasajes positivos del rendimiento colectivo antes del desbalance defensivo. “Nosotros hicimos, como te digo, te repito, el mejor primer tiempo creo que de todo el torneo. Pero bueno, queda mucho todavía”, rescató el defensor.

Para cerrar su descargo, el jugador cajamarquino no ocultó el amargo sabor que dejó la goleada encajada en la recta final del compromiso. “Duele, la verdad duele. Duele un montón perder así, que te hagan tres goles en un tiempo”, concluyó Duarte, pensando en lo que serán los próximos duelos y con la tabla totalmente en su contra.

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