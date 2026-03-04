El agónico triunfo de Alianza Lima sobre UTC en Cajamarca ha dejado de ser una simple victoria deportiva para convertirse en una de las polémicas arbitrales más sonados en lo que va de la Liga 1. Lo que parecía ser una tarde de celebración total para los blanquiazules, gracias a ese salvador cabezazo de Renzo Garcés en el minuto 91, terminó desatando una tormenta mediática. Las fuertes quejas de los jugadores locales en pleno campo de juego fueron solo el inicio de un reclamo formal que escaló rápidamente hasta las altas esferas de la CONAR, revelando errores que podrían costarle caro a los jueces encargados del partido.

El ambiente en el Estadio Héroes de San Ramón quedó sumamente tenso tras el pitazo final. Los cajamarquinos sintieron que les robaron el empate en el último suspiro, y todo este enorme caos se originó por un cobro de balón parado que no debió existir. Esta jugada puntual, que a simple vista parecía un tiro de esquina normal a favor de la visita, terminó desnudando un mal uso de la tecnología.

La bomba mediática estalló cuando la propia CONAR decidió hacer públicos los audios del VAR de esa fatídica jugada. En las grabaciones se comprobó que el árbitro Micke Palomino no tomó una decisión inmediata sobre quién tocó el balón por última vez antes de que saliera del campo. Ante esta duda, la cabina del VAR intervino de forma indebida para cobrar un tiro de esquina, violando el protocolo básico de esta herramienta.

Presidente de UTC habla sobre error de VAR que ha puesto en crisis a CONAR (Foto: @UTC)

Lo más indignante para el cuadro local es que, además de la mala intervención, la decisión que tomaron fue totalmente incorrecta. Las imágenes de televisión mostraron que el atacante aliancista Federico Girotti fue el último en tocar la pelota, por lo que correspondía un saque de meta a favor de UTC. Incluso, en los audios revelados se escucha a uno de los jueces del VAR admitir su culpa diciendo: “Me apuré yo”.

Esta confirmación oficial hizo explotar de furia a la dirigencia del ‘Gavilán del Norte’. El presidente de la institución, Osías Ramírez, se reunió rápidamente con los directivos de la CONAR para escuchar los audios completos y anunció: “Nuestro reclamo ya fue presentado ante la Comisión Disciplinaria y esperamos una pronta decisión en defensa de la justicia deportiva”.

El mandamás del cuadro cajamarquino fue muy contundente en su reclamo, exigiendo que se tomen medidas extremas ante lo que consideran un robo. “Cuando hay aplicación incorrecta del reglamento y el resultado se ve afectado, corresponde revisión excepcional. UTC ha solicitado lo mismo: anulación del resultado y repetición del encuentro”, detalló el directivo en sus redes sociales.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Qué dice el reglamento?

A pesar de la comprobada falla que perjudicó a UTC de alguna manera, las ilusiones de volver a disputar los minutos finales chocan bruscamente contra el reglamento. Para aclarar este espinoso tema y aterrizar las expectativas de los hinchas locales, el expresidente de la CONAR, Winston Reátegui, salió al frente para explicar cómo funciona el sistema de justicia en el fútbol frente a estos errores.

El exdirigente fue tajante al descartar cualquier posibilidad de reprogramación. “No se puede anular un partido por errores arbitrales. Ni la Comisión de Justicia FPF, la CONMEBOL, FIFA y el TAS están facultados para hacerlo. Los árbitros serán sancionados. No olvidar que hay un responsable del VAR que también debe asumir su responsabilidad”, sentenció Reátegui, cerrándole la puerta al reclamo de Osías Ramírez.

TE PUEDE INTERESAR