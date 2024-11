Desde el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, UTC vs. Sport Huancayo chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Jornada 17 del Torneo Clausura - Liga 1 2024. El partido, que se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre, está programado para iniciar desde las 3:15 p.m. (hora de Perú) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 (antes Liga 1), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por la señal de Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido.

UTC tuvo un paso complicado ante Sport Boys, ya que los locales se mostraron muy en control del ritmo del partido al inicio, logrando resistir y llegando al descanso en igualdad sin goles. El arranque del complementario cedería la ventaja con un penal a los 49 minutos, al que respondería una buena movida ofensiva que le permitió igualar poco mas tarde, y aunque pudo haber logrado mucho más, le tocó conformarse con el 1-1.

Este resultado extendió la racha sin victorias a cuatro partidos, siendo que solo ha sumado un triunfo en sus ocho apariciones recientes. Igualando en puntos con otros dos candidatos al descenso, el conjunto depende de si mismo para salvar la categoría en este duelo, ya que un triunfo es absolutamente necesario para no caer. La diferencia de goles es mínima, por lo que debería buscar un margen algo cómodo para no correr riesgos.

El conjunto huancaíno arrancó con fuerza la defensa local ante la amenaza que suponía la llegada del Melgar, al que incomodó mucho en los primeros minutos para abrir la cuenta a los siete minutos con un penal. Sin embargo, las celebraciones duraron poco antes del descanso, y en adelante el duelo pintó parejo en intención, lo que no fue suficiente para detener a los rivales, que elevaron la cuenta antes de que el conjunto pudiera descontar el al borde del final, y solo para definir la derrota por 4-1.

A diferencia de los locales, el Rojo Matador está en una posición más cómoda, por lo que bien podría dar un paso atrás y esperar a los locales, ya que no tendrán la misma presión de salir a buscar el duelo. Lo cierto es que el conjunto viene en racha de tres derrotas, por lo que con más razón podría buscar conformarse con un empate, que sería un mejor resultado a un desaprobado en su última presentación de la temporada. Casualmente, su victoria más reciente fue de visita.

UTC: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 27/10/2024 Sport Boys 1-1 UTC Clausura 2024 22/10/2024 Melgar 1-0 UTC Clausura 2024 18/10/2024 UTC 0-1 Alianza Lima Clausura 2024 30/9/2024 Atlético Grau 4-0 UTC Clausura 2024 24/9/2024 UTC 2-0 Carlos A. Mannucci Clausura 2024

Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 27/10/2024 Sport Huancayo 2-4 Melgar Clausura 2024 22/10/2024 Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo Clausura 2024 17/10/2024 Sport Huancayo 1-3 Atlético Grau Clausura 2024 29/9/2024 Carlos Mannucci 1-2 Sport Huancayo Clausura 2024 23/9/2024 Sport Huancayo 3-1 Los Chankas Clausura 2024

UTC vs. Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 25/5/2024 Sport Huancayo 1-1 UTC Apertura 2024 30/6/2023 UTC 0-0 Sport Huancayo Clausura 2023 12/5/2023 Sport Huancayo 5-1 UTC Apertura 2023 14/8/2022 Sport Huancayo 4-0 UTC Clausura 2022 21/3/2022 UTC 3-4 Sport Huancayo Apertura 2022

¿A qué hora juegan UTC vs. Sport Huancayo?

UTC vs. Sport Huancayo se miden el sábado 2 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.

¿En qué canales ver UTC vs. Sport Huancayo?

Por la fecha 17, UTC vs. Sport Huancayo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 (antes Liga 1), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿Dónde se jugará el UTC vs. Sport Huancayo?

