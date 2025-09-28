Descentralizado 

Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Alianza Lima vs. Cienciano juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. desde Cusco. Sigue el minuto a minuto y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) así como su alternativa en streaming L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

Paolo Guerrero le dejó un mensaje a la hinchada de Alianza Lima: "Hay que continuar trabajando, el hincha quiere ver a Alianza ganar, mañana tenemos un partido duro y difícil, esperamos ganar".

Previa

Paolo Guerrero habló sobre su estado físico: "Estoy bien, gracias a Dios me siento mejor".

Previa

Paolo Guerrero sueña con ganar el Torneo Clausura: "Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos ocho finales y Dios quiera que las podamos ganar".

Previa

Fernando Gaibor: “Estamos dolidos, sí, pero esto continúa. Tenemos que darle vuelta a la página y enfocarnos en lo que viene, empezando por Cienciano”.

Previa

Fernando Gaibor previo al partido de Alianza Lima contra Cienciano: “Debemos ir partido a partido para meternos de lleno en la pelea, lo de la Copa ya quedó atrás ”.

Previa

¿Cómo llegar al estadio para ver el Alianza Lima vs. Cienciano?

Previa

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) así como su alternativa en streaming L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del lunes 29.

Previa

El Estadio Inca Garcilaso será el escenario principal del partido entre Alianza Lima y Cienciano.

Previa

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Cienciano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas