Descentralizado 

Universitario vs. Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet

Universitario vs. Sport Boys se miden EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOLPERU.

Universitario vs. Sport Boys juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys por internet?

Para ver el partido entre Universitario vs. Sport Boys por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App, plataforma de streaming de Movistar TV. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en España?

En España, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Universitario vs. Sport Boys estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrá conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 5 del Torneo Clausura, se transmitirá a través de GolTV, señal disponible en la parrilla de canales de Spectrum (416) y DIRECTV (468); además de su versión de streaming en la plataforma digital GOLTV Play.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado frente a Sport Boys. Esta señal esta disponible por los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

El Estadio Monumental es el escenario principal del encuentro entre Universitario y Sport Boys.

El partido entre Universitario y Sport Boys es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Sport Boys.

