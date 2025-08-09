Descentralizado
Universitario vs. Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet
Universitario vs. Sport Boys se miden EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOLPERU.
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Descentralizado
¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys por internet?
Para ver el partido entre Universitario vs. Sport Boys por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App, plataforma de streaming de Movistar TV. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.