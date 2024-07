Tras el inicio del Torneo Clausura, ADT comenzó con el pie derecho su participación y, de local, venció a Sporting Cristal 3-1, donde el cuadro tarmeño fue superior tanto táctica como mentalmente. Víctor Cedrón, quien marcó dos goles, fue influyente en el resultado. El ‘10′ peruano vive un gran presente con el equipo, tanto así que fue considerado el jugador de la fecha 1 por la Liga 1. Ya con una madurez, según sus propias palabras, Cedrón no desiste en lograr ser convocado por Jorge Fossati para la Selección Peruana, por lo que sigue buscando mostrar su fútbol para que esto suceda.

La pelotita volvió a rodar en el fútbol peruano y trajo consigo los primeros resultados, donde los hinchas tarmeños celebran que su equipo haya logrado una importante victoria. Uno de los más ovacionados fue Víctor Cedrón, quien parece estar experimentando un resurgimiento en su calidad futbolística. “Los méritos no solamente son por los goles ahora, sino por todo el año que se viene haciendo bien no solo mi persona, sino el equipo ADT. Creo que estamos en buena posición con plantel corto. En lo personal me siento muy cómodo, me han tratado muy bien acá tanto la ciudad, los dueños, el técnico Carlos y ahora Valencia me dan esa confianza para desarrollar mi juego”, comentó Cedrón en Radio Ovación.





El futbolista de 30 años, que marcó dos goles en el último partido, considera que su presente es mérito del cúmulo de aprendizajes que ha tenido durante los últimos años. Con Wilmar Valencia, el mediocentro ofensivo volvió a ser el jugador letal desde los tres cuartos en adelante del campo, donde los disparos fuera del área siguen siendo su especialidad. “Madurez, más concentrado, mentalizado en lo que quiero. Perdí mucho tiempo. Creo que, con mi pierna, la zurda que tengo, hay pocos en el Perú y esa es la diferencia que me hace que tenga confianza y que sé que puedo estar un poco mejor, y seguramente en algún momento se dará el llamado”, indicó.

El deseo de Cedrón por vestir la Bicolor nuevamente es evidente. El futbolista resaltó que su estilo de juego y sus condiciones en el ataque podrían ser influyentes en el esquema de Jorge Fossati, que actualmente sufre una carencia de jugadores en el mediocampo. Por otro lado, en lo grupal considera que son fuertes; sin embargo, precisó que deben reforzarse para que como visitantes logren los mismos resultados. “Necesitas buenos partidos. Hemos tenido un poco de mala suerte contra Cusco FC, Grau, contra Comercio. Creo que hemos hecho buenos planteamientos de visita, pero hay que reafirmarlo con una victoria que te hace esa diferencia para poder pelear más arriba. Queremos pelear el campeonato y no nos conformamos con lo que hemos hecho”, comentó.

Después de su salida de Cienciano, donde no tuvo mucho protagonismo, decidió que su futuro estaba en Tarma. Sin embargo, mencionó que tuvo oportunidades para unirse a Sporting Cristal e incluso para jugar en el extranjero, pero eligió permanecer en ADT. “Me hubiese gustado ir a Cristal, hubo un acercamiento, pero no se confirmó nada. Después tuve para ir a Dubái, pero al final decidí por quedarme acá en ADT porque me renovaron y fue muy bueno, no solo en lo deportivo sino en lo económico”, declaró.





¿Cuándo vuelve a jugar ADT por el Torneo Clausura 2024?

Por la fecha 2, Cienciano y ADT se disputará el domingo 21 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 5:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m. y en España a las 1:00 de la madrugada del lunes 22 de julio.





¿En qué canales ver Cienciano vs. ADT?

El partido entre Cienciano y ADT será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





