Wuilker Faríñez, uno de los porteros más destacados del fútbol venezolano y una figura recordada por su gran actuación en el Mundial Sub-20 de 2017, podría tener un nuevo destino en su carrera profesional: la Liga 1 Te Apuesto de Perú. Con solo 26 años, Faríñez ha demostrado ser una muralla en la portería, liderando a Venezuela hasta la final de ese torneo juvenil y consolidándose como una promesa del arco a nivel internacional. Sin embargo, una desafortunada lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda paralizó su crecimiento en el fútbol europeo. Tras rescindir su contrato con el Lens de Francia y regresar al Caracas FC, el arquero podría emprender una nueva aventura y, sorprendentemente, Cienciano del Cusco ha puesto su interés en él.

Según el periodista Gustavo Adrianzén Romo, dedicado a informar sobre el equipo cusqueño, las negociaciones están en curso y el club peruano busca hacer realidad la llegada del arquero venezolano para la próxima temporada. Eso sí, aún es prematuro informar sobre un posible acuerdo entre las partes de cara al 2025.

“El arquero Wuilker Faríñez (26) en negociaciones para convertirse en nuevo arquero de Cienciano. El seleccionado venezolano del Caracas FC ha recibido una oferta por parte del club cusqueño y ambas partes se encuentran en conversaciones. Aún es pronto para decir que van avanzadas”, afirmó Adrianzén en su cuenta de X (antes Twitter).

El arquero tiene contrato con el Caracas FC hasta el 31 de diciembre de 2025, y su pase está valorizado en unos 700 mil euros. Esto representa un desafío económico para Cienciano, que deberá hacer un esfuerzo financiero significativo para concretar la transferencia.





Wuilker Faríñez: una carrera en Europa y el regreso a Venezuela





La carrera de Faríñez tuvo un inicio prometedor en el fútbol europeo con su llegada al Lens de la Ligue 1 de Francia, equipo con el que buscaba consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo. No obstante, su progresión se vio frenada por la grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo considerable.

A inicios de 2024, ambas partes acordaron rescindir el contrato, y Wuilker decidió regresar a su país natal para jugar con el Caracas FC. Esta decisión le permitió retomar el ritmo de juego y reencontrarse con la confianza en la portería, sumando minutos en una liga que conoce bien. Por lo pronto, ha vuelto a ser considerado por Fernando Batista para la próxima fecha doble de Eliminatorias ante Chile y Brasil.





La lesión de Wuilker Faríñez que frenó su carrera





Antes de volver al Caracas FC, Faríñez atravesó por un complicado proceso para sanar al 100% de una grave lesión de ligamentos de su rodilla izquierda. El portero pasó por el quirófano en más de una oportunidad, situación que le generó tristeza y frustración en su día a día.

En una entrevista con AFP, compartió su perspectiva sobre este difícil proceso: “Pasar por una lesión así es muy complicado, muy difícil. Son cosas que se nos escapan de las manos, más no me arrepiento de nada (...). He aprendido mucho, he mejorado mucho, y de esto saldré más fuerte. Estoy convencido de que saldré más fuerte”.





¿En qué equipos ha jugado Wuilker Faríñez?





Caracas FC : Faríñez comenzó su carrera profesional en el Caracas FC, uno de los clubes más importantes de Venezuela. Fue en este equipo donde debutó en el fútbol de Primera División y rápidamente llamó la atención por su habilidad bajo los tres palos.

: Faríñez comenzó su carrera profesional en el Caracas FC, uno de los clubes más importantes de Venezuela. Fue en este equipo donde debutó en el fútbol de Primera División y rápidamente llamó la atención por su habilidad bajo los tres palos. Millonarios FC : en 2018, Faríñez dio el salto al fútbol colombiano al unirse al cuadro de Bogotá. En este equipo, se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga colombiana y continuó demostrando su calidad y potencial.

: en 2018, Faríñez dio el salto al fútbol colombiano al unirse al cuadro de Bogotá. En este equipo, se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga colombiana y continuó demostrando su calidad y potencial. Lens: en Europa, Faríñez tuvo la oportunidad de jugar en el Lens de la Ligue 1 de Francia. Se unió al club en 2021 y comenzó a destacar en el fútbol europeo antes de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Tras rescindir en enero de 2024, volvió al Caracas FC.

Wuilker Faríñez tiene hoy 26 años y es portero del Caracas FC tras rescindir con el Lens. (Getty Images)

