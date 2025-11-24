Sporting Cristal no sale campeón desde el 2020, cuando derrotó en una final pandémica a Universitario de Deportes. Desde aquel entonces el equipo de La Florida no ha podido mantener una regularidad en cuanto a resultados y rendimiento, y este año ese detalle nuevamente le pasó la factura. A duras penas le alcanzó para tomar el cuarto lugar del Acumulado, en la Liga 1 2025, y peleará en los play-offs para un premio consuelo: asegurar el último boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, la ‘SC’ tendrá que vencer a Alianza Lima y Cusco FC en dos duelos de ida y vuelta contra cada equipo.

Yoshimar Yotún, el jugador más experimentado del plantel y uno de los máximos referentes del club, tomó la palabra en una delicada situación para el club. No hay punto medio en esta recta final del torneo, pues es meterse a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica o arrancar en una primera o segunda fase previa, lo que supone un peor ingreso económico y el riesgo de no seguir en carrera en la Copa.

“Es duro porque por más que hayan cambiado de dueños y todo, el proyecto no es malo, pero a veces los proyectos con títulos son mucho mejor. La última vez que Cristal salió campeón fue en el 2020 y es complicado para el hincha. Por ese lado es un poco entendible, que el hincha se acostumbre a un club ganador, pero el proyecto quizás ahora no está dando resultados”, declaró Yotún en Hazme el Aguante.

De hecho, para el también mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018 todo ese contrapunto entre los hinchas y la directiva, encabezada por Joel Raffo, afectó la parte deportivo porque hubo muchos partidos en el Alberto Gallardo que se jugaron con poco público. Pese a ello, el capitán celeste hace una reflexión de esta situación y le envía un mensaje a toda la fanaticada rimense.

“Nos choca porque el hincha es importante y es parte de la historia del club. Hemos jugado muchos partidos con poca gente y eso ha sido muy doloroso porque nosotros necesitamos del hincha, de tener un Gallardo lleno, eso hace que los rivales sientan el estadio. Por más que tengan su diferencias con los directivos, no deberían afectarnos a nosotros, ellos deben seguir alentándonos porque una cosa son los dirigentes y otra el equipo. El equipo necesita mucho de su hinchada y por eso creo que este año ha sido muy duro”, agregó el zurdo.

Por último, Yoshimar Yotún aseguró que es una obligación para Sporting Cristal mejorar la campaña con miras al 2026, y que esperaba ver un plantel competitivo para pelear en ambos frentes. Eso sí, primero tiene la mira puesta en Alianza Lima, su rival en las semifinales de los play-offs, y luego Cusco FC, el último oponente para alcanzar el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“El plan A siempre va a ser salir campeón, pero ahora tenemos la oportunidad de jugar por el Perú 2. No es lo que queríamos, pero es importante ir directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y obviamente te da muchas cosas, prestigio, dinero para el club. Tenemos que olvidarnos de todo lo que ha pasado”, finalizó ‘Yoshi’.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Atlético Grau, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Alianza Lima en el partido de ida de las semifinales por los play-offs, para ser Perú 2, de la Liga 1 2025. Dicho duelo se jugará el martes 2 de diciembre y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

