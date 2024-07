Desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Sporting Cristal vs. Cienciano se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en un partido amistoso, previo al reinicio de la Liga 1 con el Torneo Clausura 2024. El duelo se disputará este sábado 6 de julio desde las 5:00 p.m. (hora peruana). El cuadro celeste buscará dar rodaje a sus jugadores, en el último choque de preparación para el segundo torneo de la temporada. Los cuzqueños parten con la misma premisa, aunque estarán con su público y quieren mostrar su mejor versión. Este encuentro podrá ser visto por la señal de Zapping Sports, canal exclusivo de la señal de Zapping TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto y todos los detalles de este partido en la señal de Depor.

Cienciano se prepara para jugar ante Sporting Cristal. (Video: Cienciano)