El fútbol femenino de Alianza Lima vive un momento de profunda nostalgia tras confirmarse la partida de una de sus máximas figuras y líderes de los últimos años. La institución victoriana utilizó sus plataformas oficiales para anunciar que Rafinha Márquez, la emblemática capitana que levantó los trofeos más recientes, no continuará vistiendo la camiseta blanquiazul en el nuevo ciclo deportivo. Esta noticia ha generado un impacto inmediato entre los aficionados íntimos, quienes veían en la brasileña no solo a una mediocampista con una técnica envidiable, sino a la voz de mando de la Liga Femenina.

Su salida marca el fin de una era dorada donde el equipo femenino logró consolidar una hegemonía importante en el plano local, dejando un vacío difícil de llenar tanto en el vestuario como en el esquema táctico del profesor José Letelier. La directiva ya trabaja en la reestructuración de un plantel que tendrá la difícil misión de mantener el nivel sin su principal referente en el campo.

A través de sus redes sociales, el club dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la futbolista por su entrega incondicional durante su estancia en el barrio de Matute. “Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana”, iniciaba la publicación que resaltaba su compromiso total con la identidad del club.

Alianza Lima agradeció por los dos años y los títulos conseguidos por Rafaela. (Foto: @alianzalima)

La volante brasileña se marcha de la institución con un palmarés envidiable y estadísticas que respaldan su estatus de ídolo. Durante el proceso del bicampeonato 2024-2025, Rafinha acumuló un total de 45 partidos oficiales, consolidándose como la jugadora con más minutos en cancha del plantel.

En cuanto a su aporte directo en el marcador, la capitana registró la notable cifra de 12 goles y 18 asistencias, números atípicos para una volante de primera línea. Su capacidad para organizar el juego y llegar al área rival fue determinante para que Alianza Lima fuera el equipo más goleador.

Rafinha fue la gran figura y el motor del equipo en la última final disputada frente a Universitario de Deportes, donde brindó una asistencia clave para el gol del título. Aquella actuación consagratoria ante el clásico rival fue el broche de oro para una carrera impecable en el fútbol peruano.

Rafinha se consagró rápidamente y llevando la cinta de capitana de Alianza Lima. (Foto: Wilder Daza)

“Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa”, agregó la institución aliancista en su despedida. La jugadora ahora evaluará diversas ofertas del mercado internacional, especialmente de la liga brasileña, tras haber demostrado su jerarquía en la Copa Libertadores Femenina.

La salida de Márquez obliga al técnico chileno José Letelier a replantear su estrategia de cara a la Liga Femenina 2026. La búsqueda de una mediocampista que garantice esa cuota de pases gol y liderazgo se ha vuelto la prioridad absoluta para el área deportiva del club.

Finalmente, el plantel femenino iniciará su pretemporada en las próximas semanas con el objetivo del tricampeonato en el horizonte. Sin los goles y el despliegue de su capitana brasileña, el grupo deberá fortalecerse colectivamente para suplir la ausencia de su jugadora más influyente.

