En medio de la tensión y la expectativa por la definición del Torneo Clausura 2025, la directiva de Alianza Lima Femenino ha enviado un mensaje claro de estabilidad y confianza. A puertas de disputar la segunda final del campeonato, la institución ‘blanquiazul’ ha decidido blindar a la cabeza de su proyecto deportivo, asegurando su continuidad independientemente del resultado de la final. Es una apuesta firme por el proceso por encima de la inmediatez.

El Club Alianza Lima anunció de manera oficial la renovación del director técnico José Letelier. El entrenador chileno permanecerá al mando del equipo victoriano por toda la temporada 2026. Con esta extensión, el DT se prepara para afrontar su tercera temporada al mando del ‘Equipo del Pueblo’, con la misión de seguir cosechando logros junto a su comando técnico y sus dirigidas.

La confianza en Letelier se sustenta en los resultados obtenidos. Desde su llegada, el chileno ha conseguido un título nacional en 2024. Este 2025, su plantel ya se adjudicó el Torneo Apertura y ahora se encuentra disputando la final del Clausura, con el gran objetivo de conseguir el bicampeonato nacional y revalidar el título.

Alianza Lima anunció la renovación de José Letelier que cumplirá su tercer año consecutivo. (Foto: Captura Instagram)

La ratificación del entrenador, sin embargo, no se mide únicamente en trofeos. Sisy Quiroz, Sub Gerente de Divisiones Femeninas de Fútbol del club, destacó que la extensión del vínculo responde a una visión integral del proyecto. La dirigencia valora el crecimiento del grupo y la identidad de juego por encima de un resultado puntual.

“En Alianza Lima creemos firmemente en los procesos. Este proyecto no se mide solo por los resultados, sino por el crecimiento del grupo, la identidad que hemos construido y la proyección de nuestras futbolistas”, dijo Quiroz, explicando la filosofía de la institución ‘blanquiazul’.

La subgerente destacó que el éxito de Letelier también se ha medido en su capacidad para integrar el trabajo de las divisiones menores, una de las piedras angulares del proyecto del club.

“Venimos además impulsando un trabajo exitoso en nuestras divisiones menores, donde muchas jugadoras formadas en casa hoy son parte del primer equipo, reflejando el valor de una estructura sólida y coherente”, añadió la directiva.

José Letelier en exclusiva con Depor habló sobre los objetivos que tiene en mente el cuadro blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Este anuncio llega en un momento estratégico, sirviendo como un espaldarazo anímico para el plantel y el comando técnico justo antes de la final de vuelta del Clausura. Sisy Quiroz mencionó que esta ratificación les permite afrontar el partido decisivo con la convicción de que el proyecto es sólido.

“La renovación del profesor Letelier responde a esa visión: continuidad, profesionalismo y una apuesta clara por seguir fortaleciendo el proyecto femenino de Club Alianza Lima. Afrontaremos la final vuelta con confianza, con convicción y con un cuerpo técnico que conoce profundamente a nuestras jugadoras y comparte nuestros objetivos”, concluyó.

La decisión de renovar a Letelier llega días antes del segundo enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario por la final del Torneo Clausura 2025, que se disputará este sábado 15 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva.

