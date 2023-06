Si bien hace un par de años pensar en una academia de fútbol para niñas y adolescentes parecía algo muy raro de encontrar en Lima, la realidad ahora es otra, una más esperanzadora: se estima que hay cerca de 80 escuelas en la capital. Y una de ellas es EFB Girls, una de las academias precursoras que hoy en día cuentan con sedes en casi toda la capital. Depor conversó con el director de la academia, Franz Portugal, para conocer más sobre la institución y su visión sobre el fútbol formativo.

Franz, ¿cuánto tiempo tiene la academia?

Nosotros estamos trabajando en esta academia desde el año 2018. Empezamos con un local en Pueblo Libre y ya tenemos locales en todas las zonas de Lima, 16 locales en total.

¿Y cómo así nace la academia?

En el 2018, el tema del fútbol femenino estaba un poco dejada de lado, no había muchas escuelas. Si bien hubo una mejora comparada con la primera década de este siglo, igual era escaso y hasta ahora siguen siendo escasos, porque el tema del fútbol no es un tema rentable. Conozco varias academias que dan clases a niños y niñas, pero trabajan un mes, dos meses y al no ser rentable terminan cerrado su área femenina. Esto hace que el tema femenino todavía no progrese por la baja demanda y por eso para nosotros es un esfuerzo tener tantas sedes abiertas, pero estamos trabajando y esperamos que esto siga en mejora, porque obviamente hay una mejora que se ve cada año en muchos sentidos. Mientras el tema siga mejorando, nosotros vamos a estar ahí impulsando el fútbol femenino.

La academia se creó primero pensando en el fútbol para niños y luego pensaron en las niñas...

Empezamos primero con niños, nos fue bien y después ya comenzamos con el tema de niñas, vimos que había una oportunidad para poder crear este espacio para que ellas puedan entrenar. Ahora, seguimos con el tema de niños y niñas, pero en el caso de niñas hemos podido crecer bastante.

El fútbol femenino tiene un punto de quiebre luego de Lima 2019, ¿el interés de las niñas también creció en las academias?

El hecho de que el fútbol femenino sea televisado ha generado mayor interés. Si bien hubo varias academias que entraron y salieron en estos años, algunas se mantuvieron. En 2018, cuando comenzamos, no había más de 20 escuelas femeninas en todo Lima. Ahora, calculo que habrá unas 80 que juegan campeonatos en Lima. En el caso de los niños, habrá unas 3 mil, o sea 50 veces más que las niñas. Ha habido un progreso interesante, ha habido una demanda que, a pesar de que es baja, sigue creciendo.

¿Cuánto influye que la liga femenina sea televisada y que las niñas puedan ir a los estadios?

Eso ayuda ahora a que las niñas vean que hay bastantes posibilidades para que ellas puedan crecer. Desde nuestro lado, nosotros estamos haciendo lo que podemos para ayudar a contribuir al fútbol femenino en Perú, porque como se sabe, nosotros estamos ahorita en la cola de Sudamérica a nivel de fútbol femenino. Lamentablemente, las futbolistas actuales empezaron su formación un poco tardía. Muchas empezaron a los 12 años, porque no tenían donde entrenar, a diferencia de otros países que empiezan a los 4, 5 o 6 años. Entonces, les llevan seis años de formación a nuestras futbolistas actuales. Nosotros estamos construyendo bastante, trabajando con niñas pequeñas, quienes sembrarán el futuro. Ellas serán las que van a cambiar un poco la cara del fútbol femenino en Perú.

La sede principal de EFB Girls está en Pueblo Libre. (Jesús Saucedo/GEC)

En su academia, ¿cómo se dividen las categorías para las niñas y adolescentes?

Nosotros, básicamente, trabajamos con tres grupos: las que son mayores de 12 años, las que son menores de entre 8 y 12 y las que son menores de 7. Así las trabajamos en cada sede, donde tenemos un promedio de 10 a 30 niñas. Depende de la cantidad de alumnas, las separamos en dos grupos o hasta tres. Los fines de semana hacemos entrenamientos en conjunto y vamos a distintos torneos. Así, las niñas pueden complementar su formación jugando con otras niñas de su nivel y compitiendo contra otras escuelas que también tienen cierto nivel de competencia.

¿Qué campeonatos suelen tener ustedes con su academia?

El tema de las competencias a nivel de menores y femeninos, básicamente, son los torneos oficiales que hace la federación a nivel menores, que a partir del año pasado lo retomaron. Generalmente, empiezan en junio, julio y duran tres o cuatro meses. Hay otros torneos que organizan empresas particulares, o hay colegios que hacen festivales, entonces hay varios torneos de todo tipo y donde participamos.

La academia EFB Girls cuenta con 16 sedes en todo Lima. (Jesús Saucedo/GEC)





