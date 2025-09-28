La Liga Femenina 2025 llega a su jornada decisiva con la disputa de la fecha 11 del Torneo Clausura. Esta última jornada de la Fase Regular definirá a los dos equipos que completarán el cuadro de los ‘Playoff’, además de confirmar quién se queda con el primer lugar de la tabla. Alianza Lima y Universitario llegaron igualadas en puntaje, mientras que Melgar y Flamengo FBC se jugaron su chance de clasificación en duelos directos. El resto de compromisos, aunque sin trascendencia en la parte alta, servirán para cerrar el torneo de la mejor manera.

El primer encuentro de la fecha se disputó el sábado 27 de septiembre en el CAR de FBC Melgar. Allí, el cuadro arequipeño dio la sorpresa y venció 1-0 a Universitario de Deportes con tanto de Raquel Bilcape en la primera mitad. Con este resultado, Melgar aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras que las ‘cremas’ finalizaron en el segundo lugar de la tabla y avanzaron directamente a semifinales.

Ese mismo día, en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, Alianza Lima superó por 3-1 a Flamengo FBC en un duelo clave. Las íntimas, que buscaban asegurar el primer lugar, cumplieron con la tarea gracias a una sólida actuación en ataque y cerraron la fase regular en lo más alto de la tabla. Por su parte, Flamengo quedó sin posibilidades de seguir avanzando en el torneo.

La fecha 11 continuará este domingo 28 de septiembre con cuatro encuentros programados. A las 12:30 p.m., en el Estadio Municipal de Recuay, Real Áncash se medirá ante FC Killas en un choque que servirá únicamente para completar el calendario, ya que ambos equipos quedaron sin opciones de clasificar.

Más tarde, a partir de las 3:00 p.m., Biavo FC se enfrentará a Defensores del Ilucán en el I.E. Adela Vargas Burga. Será un duelo en el que ambos conjuntos intentarán despedirse con un triunfo y mejorar su ubicación en la tabla general de este Torneo Clausura.

En simultáneo, Sporting Cristal recibirá en La Florida a la Universidad César Vallejo. Las celestes ya aseguraron su pase a los ‘Playoff’, pero buscarán cerrar la fase regular con un triunfo que les permita llegar con confianza a los partidos decisivos. Vallejo, por su parte, jugará su último compromiso antes de disputar la Liga de Ascenso Femenina 2026 tras consumar su descenso.

Finalmente, Carlos A. Mannucci se medirá contra Club UNSAAC en el Campus UPAO, también desde las 3:00 p.m. Ambos equipos tienen su lugar asegurado en la siguiente instancia y este partido servirá para definir posiciones que determinarán los cruces en cuartos de final. Los carlistas, además, quieren mantener su buen rendimiento tras las últimas jornadas.

Con estos encuentros, la Fase Regular del Torneo Clausura 2025 llegará a su fin y quedarán definidos los seis clasificados a los ‘Playoff’. Universitario y Alianza Lima ya tienen asegurado su lugar en semifinales, mientras que Melgar se unió al grupo de cuartos de final tras vencer a las ‘cremas’.

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 27/9 FINAL Melgar 1-0 Universitario CAR FBC Melgar 27/9 FINAL Alianza Lima 3-1 Flamengo FBC Hugo Sotil Yerén 28/9 12:30 p.m. Real Ancash vs. Killas FC Municipal de Recuay 28/9 3:00 p.m. Biavo FC vs. Def. del Ilucán I.E. Adela Vargas Burga 28/9 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. UCV La Florida 28/9 3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Club UNSAAC Campus UPAO

Tabla de posiciones de Torneo Clausura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 11 10 0 1 36 6 30 30 2 Universitario 11 9 0 2 43 6 37 27 3 Sporting Cristal 10 6 2 2 22 9 13 20 4 Mannucci 10 6 2 2 25 13 12 20 5 UNSAAC 10 6 1 3 22 10 12 19 6 Melgar 11 5 3 3 14 16 -2 18 7 Flamengo FBC 11 3 4 3 14 16 -2 15 8 UCV 10 2 2 6 11 19 -8 8 9 Biavo FC 10 2 1 7 9 33 -24 7 10 FC Killas 10 1 3 6 9 24 -15 6 11 Defensores 10 1 1 8 11 35 -24 4 12 Real Áncash 10 1 0 9 10 40 -30 3

Tabla de posiciones acumulada de la Liga Femenina:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 22 19 1 2 89 8 81 58 2 Alianza Lima 22 19 1 2 88 10 78 58 3 Sporting Cristal 21 14 4 3 70 16 54 46 4 Melgar 22 9 7 6 31 34 -3 34 5 Mannucci 21 9 5 7 39 33 6 32 6 Flamengo FBC 22 8 3 11 32 42 -10 27 7 UNSAAC 21 7 4 10 34 37 -3 25 8 Biavo FC 21 5 5 11 32 52 -20 20 9 Defensores 21 5 5 11 27 67 -40 20 10 FC Killas 21 5 4 12 21 53 -32 19 11 Real Áncash 21 4 0 17 25 78 -53 12 12 César Vallejo 21 2 5 14 11 69 -58 11

