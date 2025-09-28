La Liga Femenina 2025 llega a su jornada decisiva con la disputa de la fecha 11 del Torneo Clausura. Esta última jornada de la Fase Regular definirá a los dos equipos que completarán el cuadro de los ‘Playoff’, además de confirmar quién se queda con el primer lugar de la tabla. Alianza Lima y Universitario llegaron igualadas en puntaje, mientras que Melgar y Flamengo FBC se jugaron su chance de clasificación en duelos directos. El resto de compromisos, aunque sin trascendencia en la parte alta, servirán para cerrar el torneo de la mejor manera.
El primer encuentro de la fecha se disputó el sábado 27 de septiembre en el CAR de FBC Melgar. Allí, el cuadro arequipeño dio la sorpresa y venció 1-0 a Universitario de Deportes con tanto de Raquel Bilcape en la primera mitad. Con este resultado, Melgar aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras que las ‘cremas’ finalizaron en el segundo lugar de la tabla y avanzaron directamente a semifinales.
Ese mismo día, en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, Alianza Lima superó por 3-1 a Flamengo FBC en un duelo clave. Las íntimas, que buscaban asegurar el primer lugar, cumplieron con la tarea gracias a una sólida actuación en ataque y cerraron la fase regular en lo más alto de la tabla. Por su parte, Flamengo quedó sin posibilidades de seguir avanzando en el torneo.
La fecha 11 continuará este domingo 28 de septiembre con cuatro encuentros programados. A las 12:30 p.m., en el Estadio Municipal de Recuay, Real Áncash se medirá ante FC Killas en un choque que servirá únicamente para completar el calendario, ya que ambos equipos quedaron sin opciones de clasificar.
Más tarde, a partir de las 3:00 p.m., Biavo FC se enfrentará a Defensores del Ilucán en el I.E. Adela Vargas Burga. Será un duelo en el que ambos conjuntos intentarán despedirse con un triunfo y mejorar su ubicación en la tabla general de este Torneo Clausura.
En simultáneo, Sporting Cristal recibirá en La Florida a la Universidad César Vallejo. Las celestes ya aseguraron su pase a los ‘Playoff’, pero buscarán cerrar la fase regular con un triunfo que les permita llegar con confianza a los partidos decisivos. Vallejo, por su parte, jugará su último compromiso antes de disputar la Liga de Ascenso Femenina 2026 tras consumar su descenso.
Finalmente, Carlos A. Mannucci se medirá contra Club UNSAAC en el Campus UPAO, también desde las 3:00 p.m. Ambos equipos tienen su lugar asegurado en la siguiente instancia y este partido servirá para definir posiciones que determinarán los cruces en cuartos de final. Los carlistas, además, quieren mantener su buen rendimiento tras las últimas jornadas.
Con estos encuentros, la Fase Regular del Torneo Clausura 2025 llegará a su fin y quedarán definidos los seis clasificados a los ‘Playoff’. Universitario y Alianza Lima ya tienen asegurado su lugar en semifinales, mientras que Melgar se unió al grupo de cuartos de final tras vencer a las ‘cremas’.
Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|27/9
|FINAL
|Melgar 1-0 Universitario
|CAR FBC Melgar
|27/9
|FINAL
|Alianza Lima 3-1 Flamengo FBC
|Hugo Sotil Yerén
|28/9
|12:30 p.m.
|Real Ancash vs. Killas FC
|Municipal de Recuay
|28/9
|3:00 p.m.
|Biavo FC vs. Def. del Ilucán
|I.E. Adela Vargas Burga
|28/9
|3:00 p.m.
|Sporting Cristal vs. UCV
|La Florida
|28/9
|3:00 p.m.
|Carlos A. Mannucci vs. Club UNSAAC
|Campus UPAO
Tabla de posiciones de Torneo Clausura:
Tabla de posiciones acumulada de la Liga Femenina:
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Alex Valera para rato en Universitario? El interés de su renovación y la chance de emigrar
- Para levantarse de la eliminación: la posible alineación de Alianza Lima vs. Cienciano
- Paolo Guerrero no tira la toalla en Alianza Lima y va por el Clausura: “Tenemos ocho finales”
- Rondelli ‘explotó’ por críticas al rendimiento de Cusco FC: “Muchos hablan pavadas”
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal